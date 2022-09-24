Иран отреагировал на понижение дипломатического рейтинга Украины из-за российских беспилотников | Российско-украинские военные новости

Министерство иностранных дел прямо не опровергло заявления о продаже беспилотников, но заявило, что Тегеран придерживается политики «активного нейтралитета» в войне.

Тегеран, Иран — Иран заявляет, что «должным образом отреагирует» на отзыв посла Украины в связи с предполагаемой продажей беспилотников в Россию, при этом не отрицая напрямую продажу беспилотников.

В кратком заявлении в субботу официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Ханани назвал решение Украины разорвать дипломатические отношения с Ираном «вызывающим сожаление» и основанным на «неподтвержденных сообщениях» иностранных СМИ.

Канани не упомянул беспилотники и прямо не отрицал, что Тегеран поставил их Москве, но настаивал на том, что Иран придерживается «четкой политики активного нейтралитета» в ведении войны на Украине, поскольку он настаивал на том, что она должна быть решена путем военных действий.

«Несколько встреч и звонков министра иностранных дел нашей страны со своими российскими и украинскими коллегами в последние месяцы помогли разрешить кризис», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в пятницу понизил дипломатические отношения с Ираном после того, как украинские силы сбили в общей сложности восемь иранских беспилотников, проданных России и использовавшихся в конфликте.

«В ответ на такой недружественный поступок украинская сторона приняла решение лишить аккредитации посла Ирана и значительно сократить численность консульского персонала посольства Ирана в Киеве», — сказал он.

По словам военных представителей Украины, до сих пор средствами ПВО были сбиты беспилотный летательный аппарат-камикадзе «Шахед-136» и более крупный «Мохаджер-6».

Первые явные доказательства использования Россией иранских беспилотников появились ранее в этом месяце, когда украинские военные опубликовали несколько изображений беспилотника «Шахед-136», окрашенного в российские цвета и номера, сбитого в Купянске Харьковской области.

Днем позже британская военная разведка поддержала это заявление, заявив, что «весьма вероятно», что Россия применит в конфликте беспилотники иранского производства.

Официальные лица США с июля заявляли, что Тегеран готовится продать «сотни» самолетов Москве, а позже заявили, что Иран обучает российских пилотов тому, как использовать беспилотники.

Министерство иностранных дел Ирана ранее отвергло эти утверждения, заявив, что страна не будет помогать ни одной из сторон войны, хотя Тегеран считает, что НАТО является первопричиной конфликта.

Во время поездки в Москву в конце августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амираптолахян заявил, что предложил «мирную инициативу» своему коллеге, которым, по сообщениям иранских СМИ, был президент Франции Эммануэль Макрон.

Но статья в субботнем выпуске ультраконсервативной ежедневной газеты «Кайхан», главным редактором которой назначен верховный лидер Али Хоссейни Хаменеи, противоречит официальной позиции Тегерана.

«Прошло некоторое время с тех пор, как иранские беспилотники действовали в небе Украины против НАТО», — говорится в статье, посвященной тому, как иранским инженерам удается обслуживать и модернизировать военную авиацию страны, несмотря на десятилетия западных санкций и давления.

Американский CNN сообщил, что в Россию были экспортированы «сотни» беспилотников, а в прошлом месяце Иран обучал россиян, «почти закончил обучение российских сил».