Иран перенаправляет самолет с женой футболиста, обвиняя Великобританию в беспорядках

ДУБАЙ (Рейтер) — Иранские власти в понедельник изменили маршрут рейса, направлявшегося в Дубай, и не позволили жене и дочери бывшего капитана национальной сборной по футболу Али Даеи, которые поддерживали антиправительственные протесты, покинуть страну, сообщают государственные СМИ.

На фоне скоординированных репрессий Тегеран также заявил, что задержание граждан, связанных с Великобританией в Иране, отражает его «разрушительную роль» в более чем трехмесячных беспорядках.

Люди со всего социального спектра в Иране присоединились к одному из самых серьезных вызовов правящему клерикальному правлению страны со времен Исламской революции 1979 года, в значительной степени полагаясь на платформы социальных сетей, которые правительство пытается закрыть, для организации и распространения новостей. демонстраций.

Одной из услуг, которая может помочь иранцам обойти интернет-ограничения, является Starlink, услуга спутниковой широкополосной связи, которой управляет компания SpaceX Илона Маска.

Маск заявил в понедельник, что компания близка к тому, чтобы иметь 100 активных приемников Starlink в Иране.

Между тем иранские судебные органы заявили, что жене Даеи запретили выезжать за границу после того, как власти приказали самолету Mahan Air, на борту которого она находилась, приземлиться на иранском острове Киш в Персидском заливе.

«Я действительно не знаю почему. Они хотели арестовать террориста?» Об этом Даэй сообщил полуофициальному информационному агентству ISNA.

После того, как он выразил поддержку протестам в социальных сетях, в этом месяце власти закрыли ювелирный магазин и ресторан, которыми он владел.

Протесты вспыхнули после смерти 16 сентября Мохсы Амини, 22-летнего иранского курда, задержанного за ношение «непристойной одежды» в соответствии со строгим исламским дресс-кодом для женщин в Иране.

Иран обвинил западные страны, Израиль и Саудовскую Аравию в разжигании беспорядков, обвинения, которые сопровождаются арестами десятков лиц с двойным гражданством и являются частью официальной версии, направленной на снятие вины с иранского руководства.

На просьбу репортера прокомментировать воскресное объявление об аресте семи человек, связанных с Великобританией, официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани сказал: «Некоторые страны, особенно те, которые вы упомянули, сыграли неконструктивную роль в отношении недавних событий в Иран.

Их роль была полностью разрушительной и спровоцировала беспорядки».

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что запрашивает у иранских властей дополнительную информацию об арестах.

Правозащитная группа ХРАНА сообщает, что во время беспорядков было арестовано около 18 500 человек. Правительственные чиновники говорят, что большинство из них были освобождены.

Помимо арестов, власти ввели запрет на въезд десяткам артистов, юристов, журналистов и знаменитостей за их поддержку протестов.

Агентство также сообщило, что по состоянию на 25 декабря было убито 507 протестующих, в том числе 69 несовершеннолетних, а также 66 сотрудников силовых структур.

По данным форекс-сайта Bonbast.com, в понедельник больной иранский риал упал до рекордно низкого уровня в 415 400 по отношению к доллару. Он потерял около 24 процентов своей стоимости с начала протестов, поскольку иранцы борются с официальной инфляцией, составляющей около 50 процентов, скупая доллары и золото в попытке защитить свои сбережения.

Репортаж из отдела новостей Дубая, дополнительный репортаж Аканкши Кхуши из Бангалора; Под редакцией Марка Хайнрихса и Джона Стоунстрита

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