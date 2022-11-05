Иран признает, что поставлял России беспилотники, но утверждает, что это было за несколько месяцев до вторжения в Украину.

я Run сначала признал, что поставил беспилотники в Россию, но утверждает, что они были отправлены до вторжения в Украину.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабадоллахян заявил, что «небольшое количество» беспилотников было поставлено России за несколько месяцев до вторжения российских войск в Украину 24 февраля.

В наиболее подробном ответе Ирана на беспилотники г-н Амирбад Аллахян отрицал, что Тегеран продолжает поставлять беспилотники в Москву.

«Эта шумиха, которую подняли некоторые западные страны о том, что Иран предоставил России ракеты и беспилотники для помощи в войне на Украине, — ракетная часть совершенно неверна», — цитирует его официальное информационное агентство IRNA.

«Часть с беспилотниками верна, и Россия поставила нам небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине».

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Амирабад Лахиан заявил, что Иран по-прежнему привержен прекращению конфликта.

Если (Украина) имеет какие-либо документы о том, что Россия использовала иранские беспилотники в Украине, они должны предоставить их нам.

Если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся равнодушными к этому вопросу.

Ранее иранские официальные лица отрицали, что вооружали Россию в ее войне с Украиной.

Ранее на этой неделе посол Ирана в ООН Саид Ирвани назвал обвинения «абсолютно беспочвенными» и подтвердил нейтральную позицию Ирана в войне.

Совет Безопасности призвал генерального секретаря Антониу Гутерриша расследовать, использовала ли Россия иранские беспилотники для нападения на мирных жителей в Украине.

В последние недели Украина сообщила о всплеске атак беспилотников на гражданскую инфраструктуру, в частности на электростанции и плотины, с использованием самолетов Shahed-136 иранского производства. Россия отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники для нападения на Украину.

Информационное агентство IRNA сообщило, что г-н Амирбад Аллахян заявил, что Тегеран и Киев договорились обсудить утверждения об использовании иранских беспилотников в Украине еще две недели назад, однако украинцы на согласованную встречу не явились.

«Мы договорились с министром иностранных дел Украины о предоставлении нам имеющихся у них документов о том, что Россия использовала иранские беспилотники в Украине», — сказал г-н Амирбадоллахян, но украинская делегация в последний момент отказалась от запланированной встречи.

Министр иностранных дел Ирана вновь заявил, что Тегеран «не останется равнодушным», если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины.

В прошлом месяце Европейский Союз утвердил новые санкции против Ирана в связи с поставкой беспилотников в Россию, а Великобритания ввела санкции в отношении трех иранских военных и оборонной компании за предоставление России беспилотников для атаки гражданских и связанных с инфраструктурой целей на Украине.