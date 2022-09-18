Иран принимает крупную российскую торговую делегацию: МИМТ

Делегация из 65 российских компаний начнет трехдневные переговоры в Иране с 19 сентября.



Иран примет большую делегацию представителей российских компаний и компаний 19 сентября после того, как президент России Владимир Путин объявил о запланированном визите на встрече с президентом Ирана Эбрагимом Раиси.

Представитель министерства торговли Ирана (MEMT) заявил в воскресенье, что делегация из 100 человек, представляющих 65 российских компаний, проведет трехдневные переговоры со своими иранскими коллегами в Тегеране, начиная с понедельника.

Калибаф сообщил, что в ходе визита запланировано более 750 личных встреч между иранскими и российскими компаниями.

Он сообщил, что российская делегация с визитом в Тегеране будет состоять из представителей различных компаний, в том числе производителей продуктов питания, сельскохозяйственной техники, фармацевтических препаратов и крупных поставщиков оборудования связи.

Представитель МИМТ сообщил, что Россия планирует направить в Иран еще не менее 10 торговых делегаций до конца этого года.

Калибаф сообщил, что в запланированных встречах с российской делегацией примут участие члены региональных торговых палат со всего Ирана.

Это объявление было сделано всего через несколько дней после того, как Путин сказал Раиси во время встречи в Узбекистане, что Россия направит в Тегеран свою самую большую торговую делегацию в связи с усилиями двух стран по расширению своих экономических связей и укреплению своей защиты от иностранных санкций.

Путин сделал это заявление в четверг, принимая участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, блока, возглавляемого Россией и Китаем, который предоставит Ирану полноправное членство в течение следующих семи месяцев.

Россия стремилась к более тесным экономическим и энергетическим связям с Ираном с февраля, когда он попал под санкции Запада за участие в войне на Украине.