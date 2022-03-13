Иран приостанавливает переговоры с Саудовской Аравией

ДУБАЙ, 13 марта (Рейтер). Веб-сайт, связанный с высшим агентством безопасности Ирана, сообщил в воскресенье, что Иран приостановил переговоры со своим региональным соперником Саудовской Аравией без объяснения причин решения, которое было принято в связи с тем, что должен был начаться пятый раунд переговоров. . неделю.

Эта новость появилась на следующий день после того, как Саудовская Аравия провела массовые казни, среди которых, по словам активистов, был 41 шиит, и на фоне зашедших в тупик переговоров по иранской ядерной сделке в Вене.

«Иран в одностороннем порядке прекратил переговоры с Саудовской Аравией», — заявила Nour News без объяснения причин. По ее словам, конкретная дата нового раунда переговоров не назначена.

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Пресс-служба правительства Саудовской Аравии CIC не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

Суннитская Саудовская Аравия и шиитский Иран, вовлеченные в опосредованные конфликты по всему региону, в прошлом году начали прямые переговоры, чтобы попытаться сдержать напряженность. Министр иностранных дел Ирака заявил в субботу, что его страна примет новый тур в среду. Подробнее

Эр-Рияд разорвал отношения с Ираном в 2016 году после того, как иранские протестующие штурмовали посольство Саудовской Аравии в Тегеране после казни шиитского священнослужителя в Саудовской Аравии.

В субботу Саудовская Аравия заявила, что казнила 81 человека в результате крупнейшей массовой казни за последние десятилетия. Активисты и правозащитники заявили, что 41 из них были шиитами из восточного региона Катиф, который исторически был точкой конфликта между суннитским правительством и шиитским меньшинством. Подробнее

Власти Саудовской Аравии не ответили на запрос Reuters о комментариях.

Саудовская Аравия и Иран годами поддерживали противоборствующие стороны в региональных конфликтах и ​​политических разногласиях в Сирии, Ливане и Ираке, а Саудовская Аравия с 2015 года возглавляет арабскую коалицию, ведущую войну против проиранской группировки хуситов в Йемене.

Эр-Рияд сказал, что в прямых переговорах, которые в основном были сосредоточены на Йемене, не было достигнуто большого прогресса. В субботу власти хуситов заявили, что двое йеменских «военнопленных» были среди казненных Саудовской Аравией.

Между тем, переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года могут потерпеть неудачу после того, как просьба России в последнюю минуту вынудила мировые державы приостановить переговоры на неопределенный срок, несмотря на то, что текст в значительной степени завершен. Подробнее

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Подготовлено отделом новостей Дубая. Дополнительный репортаж Азиза Аль-Якуби в Эр-Рияде. Автор Гайда Гантус. Редактирование Ричарда Болейна и Марка Поттера.

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