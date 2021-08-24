Посол России в Иране заявил в понедельник, что крупнейшие противники США – Китай, Иран и Россия – планируют провести военно-морские учения в Персидском заливе в конце этого или в начале следующего года.

Одиннадцать Закарян сказал РИА Новости, что учения были «учениями по обеспечению международной безопасности на море и борьбе с пиратством».

Три страны первыми провели совместные учения, которые ДЖАГАРЯН назвал «ЧИРУ», отдельно Иран и Россия провели совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана в феврале этого года.

В понедельник мужчина из Москвы в Тегеране упомянул, что ожидает, что учения станут ежегодным мероприятием между тремя странами.

Эта новость появилась, когда Соединенные Штаты изо всех сил пытаются уйти из Афганистана, который был захвачен исламской фундаменталистской группировкой Талибана в результате удара молнии в начале этого месяца.

На прошлой неделе новый президент Ирана Ибрагим Раиси беседовал со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Си Цзиньпин сообщил Ирану о готовности иранского правительства сотрудничать с Китаем для установления безопасности, стабильности и мира в Афганистане.

«Мы считаем, что отъезд иностранцев и прошлый опыт в этой стране демонстрируют необходимость поддержки и участия всех афганцев более чем когда-либо в обеспечении безопасности и развития Афганистана», – сказал иранский лидер.

Президент Ирана Ибрагим Раиси недавно встретился с президентом Китая Си Цзиньпином и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Автор фото: АБЕДИН ТАГЕРКЕНАРЕХ / EPA-EFE / Shutterstock

Раиси в частном порядке поговорил с президентом России Владимиром Путиным и сказал ему: «Иран всегда настаивал на поддержании безопасности и мира в Афганистане, и мы считаем, что все активные группы Афганистана должны работать вместе для построения стабильности в Соединенных Штатах и ​​достижения прочного мира и стабильности в Афганистане. Афганистан.”

Раиси похвалил то, что он назвал ирано-российским сотрудничеством в Сирии, где объединенные силы Москвы и Тегерана поддержали правительство сирийского президента Башара Асада и поддержали затяжную гражданскую войну в стране.

Между тем, Раиси встретился с министром иностранных дел Японии в воскресенье, что стало первым визитом японского чиновника в Иран с 2019 года. На прошлой неделе служба ядерной безопасности Организации Объединенных Наций подтвердила, что Иран производит первый 20-процентный металлический уран. Мощности по производству урана значительно увеличились – до 60 процентов.

Правительства Великобритании, Франции и Германии обвинили Тегеран в «серьезных нарушениях» ядерной сделки 2015 года, подписанной всеми тремя европейскими странами. Иран настаивает, что он не заинтересован в создании бомбы, и что металлический уран используется для его гражданской ядерной программы.

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