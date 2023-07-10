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Иранский спутник EO, запущенный в прошлом году, предназначен для картирования Земли. Представитель Космического агентства Ирана (ISA) заявил в субботу, что Организация информационных технологий Ирана (ITO) сотрудничала в изучении использования спутниковых снимков в качестве доказательства в судебных делах о неправомерном использовании земли.

Глаз Ирана в космосе: Когда в августе Иран запустил спутник Khayyam EO с космодрома Байконур на ракете «Союз», иранское космическое агентство заявило, что надеется, что это событие ознаменует начало «стратегического сотрудничества в воздухе» между Ираном и Россией.

Это партнерство встревожило власти США, которые были обеспокоены тем, что сотрудничество между двумя странами в космосе может повысить эффективность российской разведки в Украине, а также Ирана в Израиле и на Ближнем Востоке.

Тегеран отверг обвинения в том, что в то время палатки могли использоваться для поддержки российской разведки в Украине, заявив, что он с самого начала сохранит полный контроль над спутником, несмотря на его партнера по запуску.

Сообщается, что спутник Хиам был разработан для научных целей, включая радиологический и сельскохозяйственный мониторинг. Спутник начал передавать данные телеметрии домой вскоре после запуска.

соглашение: Представитель агентства Хоссейн Далериан сообщил, что Генеральная служба безопасности и Всемирная торговая организация подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы опубликовать несколько фотографий, демонстрирующих изменения в землепользовании полномочий суда. В соответствии с соглашением спутниковые снимки Хайяма могут быть использованы в качестве доказательства для разрешения споров как для частных лиц, так и для государственных организаций.

«Мы готовы предоставить необходимые данные другим госорганам Ирана и помочь им решить их проблемы в различных областях, включая мониторинг окружающей среды, водные ресурсы, эрозию почвы и проседание земель», — сказал Далериан. добавлен.