Иран размещает камеры в общественных местах, чтобы выявлять и наказывать женщин без чадры

(Рейтер) — В очередной попытке обуздать растущее число женщин, нарушающих обязательный дресс-код в Иране, власти решили установить камеры в общественных местах и ​​на улицах, чтобы выявлять и наказывать женщин без чадры, сообщила полиция в субботу.

После установления личности правонарушители получат «предупреждающие текстовые сообщения о последствиях», говорится в заявлении полиции.

В заявлении, распространенном судебным информационным агентством Mizan и другими государственными СМИ, говорится, что этот шаг был направлен на «предотвращение сопротивления закону о хиджабе», и добавляется, что такое сопротивление бросает тень на духовный имидж Ирана и порождает чувство незащищенности.

Все больше иранских женщин отказываются от хиджаба после смерти 22-летней курдской женщины, задержанной полицией нравов в сентябре прошлого года. Махса Амини был арестован за нарушение правила ношения чадры. Силовики жестоко подавили акции протеста после ее смерти.

Но, несмотря на риск ареста за нарушение обязательного дресс-кода, женщины по-прежнему широко появляются в торговых центрах, ресторанах, магазинах и на улицах по всей стране. Видео непокрытых женщин, сопротивляющихся полиции нравов, стали вирусными в социальных сетях.

Между тем, десятки школьниц в центральном городе и городе Ардебиль на северо-западе заболели в субботу в результате новой волны предполагаемых отравлений, которая затронула сотни школьниц по всему Ирану в начале этого года.

«Сегодня утром от студентов плохо пахло, они страдали от жжения в горле и чувствовали себя слабыми, поэтому сотрудники службы экстренной помощи немедленно доставили их в медицинские центры», — цитирует полуофициальное информационное агентство Fars сотрудника службы безопасности в Ардебиле. . .

Полуофициальное информационное агентство ILNA процитировало слова своего президента о том, что комитет по установлению фактов, расследующий предполагаемые отравления, как ожидается, будет представлен в парламент примерно через две недели.

Власти обвинили «врагов» Исламской Республики в использовании терактов для подрыва религиозного истеблишмента. Но сторонники жесткой линии, выступающие в роли защитников своей интерпретации ислама, настроены скептически.

Субботнее заявление полиции о законе о хиджабах призвало владельцев бизнеса «усердно следить за соблюдением ими социальных норм путем тщательных проверок».

Согласно иранскому исламскому закону, введенному после революции 1979 года, женщины обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть свою фигуру. Нарушителям грозил публичный выговор, штраф или арест.

В заявлении министерства внутренних дел от 30 марта завеса названа «одной из цивилизованных основ иранской нации» и «одним из практических принципов Исламской Республики» и говорится, что в этом вопросе отступлений не будет.

Он призвал граждан противостоять женщинам без чадры. В прошлые десятилетия такие директивы побуждали боевиков нападать на женщин. На прошлой неделе вирусное видео показало, как мужчина бросает йогурт в двух непокрытых женщин в магазине.

[email protected] Редактирование Фрэнсис Керри; Монтаж Лесли Адлер

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