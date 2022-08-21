Иран стремится установить деловые отношения с российской «Газпром-медиа»

ТЕГЕРАН. Комитет сообщил в воскресенье, что руководители Иранской организации кинематографии и Фонда кино Аль-Фараби посетили «Газпром-медиа» для установления партнерских отношений с российской холдинговой компанией.

Директор ИСП Мохаммад Хазаи и управляющий директор Фараби Мехди Джавади провели встречу с генеральным директором Газпром Медиа Холдинга Александром Жаровым, чтобы обсудить пути сотрудничества по совместным кинопроектам и кинопрокату.

Являясь лидером на рынке телевидения, кино, производства, распространения, цифровых медиа, радио, журналистики и рекламы, «Газпром-медиа» формирует российскую медиаиндустрию.

Эфирные телеканалы, такие как НТВ, Матч ТВ и Матч! Страна, ТНТ, ТВ-3 и Пятница! и «Суббота», ТНТ4 и 2х2 с «Газпром-Медиа», предлагая своим зрителям широкий спектр информационного, развлекательного и спортивного контента.

Между Ираном и Россией существуют тесные политические и экономические отношения. Мы можем использовать эту возможность для подписания соглашений о представлении иранских фильмов на площадках, работающих с «Газпром-медиа», — сказал Хазаи на встрече.

Он выразил сожаление по поводу отсутствия взаимных договоренностей, чтобы проложить путь для представления кинопродукции стран в другой стране, и сказал, что Иран готов начать сотрудничество во всех областях, связанных с киноиндустрией.

Он отметил, что в Иране ежегодно производится более 100 художественных фильмов, и продукцию могут представить российские дистрибьюторские компании.

Он также озвучил план, предложенный Иранской киноорганизацией, по созданию комитета для изучения основ сотрудничества между организацией и «Газпром-медиа». Комитет будет сформирован при Фонде кино имени Аль-Фараби.

Джавади также сказал: «Как национальная организация, «Аль-Фараби» может быть надежным центром сотрудничества с российскими кинематографистами, и мы готовы показывать иранские фильмы по всей России, а также сотрудничать с российскими кинопоказными площадками».

Со своей стороны Заров заявил, что «Газпром-медиа» заинтересован в сотрудничестве с Иранским фондом кино и Фондом кино Фараби над совместными кинопроектами.

Он также сообщил, что холдинг готов оформить иранские фильмы для российского вещания.

На фото: директор Иранской организации кино Мохаммад Хазаи (слева) и генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров (в центре) во время встречи в Москве.

ММС / Яо