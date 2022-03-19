Иран: тройной гражданин, освобожденный в рамках сделки с Великобританией, вернулся в тюрьму

По словам его адвоката Хаджи Кермани, Морад Тахбаз, также гражданин США, провел 48 часов «под домашним арестом» с браслетом на щиколотке, прежде чем его отправили обратно в тюрьму.

Тахбаз, эксперт по окружающей среде, который был В первый раз его арестовали в январе 2018 года. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в среду, что он был освобожден из тюрьмы Эвин «после отъезда к себе домой в Тегеран».

Адвокат Тахбаза сообщил CNN, что «охранники окружали дом Мурада в течение 48 часов, прежде чем вернуть его в тюрьму».

Представитель британского министерства иностранных дел заявил в пятницу: «Иранцы проинформировали правительство Великобритании, что Морада доставили в Эвин, чтобы ему надели бирку на лодыжку, которую должны были надеть перед его освобождением. Мы надеемся увидеть его дома в ближайшем будущем». часов. Морад Тахбаз является гражданином трех стран, и мы тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами, чтобы обеспечить постоянное освобождение Мурада». Представитель Госдепартамента США также сообщил CNN: «Иран выполнил требования Великобритании, разрешив Мораду Тахбазу покинуть страну. Как заявило правительство Великобритании, Великобритании сообщили, что Морада вернули в тюрьму Эвин только для того, чтобы ему дали лодыжку. пометить тюрьму, после чего ему разрешат вернуться домой». Представитель добавил, что США «не являются стороной этой договоренности, но присоединятся к Великобритании, считая что-либо меньшее, чем немедленное отсутствие Мурада, нарушением обязательств Ирана». По состоянию на утро субботы CNN не может подтвердить, был ли Тахбаз освобожден из тюрьмы и возвращен ли он под домашний арест. США «срочно консультируются» с Великобританией по поводу соответствующих ответов и заявили, что продолжают «работать день и ночь, чтобы добиться освобождения наших несправедливо задержанных граждан, в том числе гражданина Великобритании Мурада Тахбаза». READ В Израиле открыты новые свитки Мертвого моря - первое подобное открытие за 60 лет - археология «Проще говоря, Иран несправедливо задерживает невиновных американцев и других лиц и должен немедленно их освободить», — добавил представитель Госдепартамента. После освобождения Загари-Рэтклиффа и Ашури в начале этой недели Трасс объявил, что Великобритания выплатила Ирану долг в размере 400 миллионов фунтов стерлингов (524 миллиона долларов), который министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян отрицал как связанный с освобождением из тюрьмы. Среда.

Рамин Мостагем писал из Тегерана, Селин Халиди писала из Абу-Даби, Руба Аль-Хиннави и Майя Эллингер писали из Атланты, Арно Сиад писала из Лондона, а Дженнифер Ханслер писала из Государственного департамента. Джеван Равиндран из CNN внес свой вклад в этот отчет.