Иран ужесточает репрессии, поскольку некоторые нефтяники сообщают о присоединении к протестам

Интенсивное присутствие сил безопасности в некоторых курдских городах — Хингау

Сообщения о жестоких столкновениях в иранском Курдистане

Протесты, вызванные смертью иранской курдской женщины

Полиция задержала Махсу Амини за «неподходящую одежду»

Правозащитники сообщают, что в результате беспорядков погибло не менее 185 человек.

ДУБАЙ (Рейтер) — Силы безопасности Ирана усилили подавление антиправительственных протестов в нескольких курдских городах в понедельник, поскольку демонстрации в других местах Ирана распространились на жизненно важный энергетический сектор страны.

Протесты охватили Иран после того, как Махса Амини, 22-летний житель курдского региона Ирана, скончался 16 сентября во время задержания за «неподходящую одежду», что стало одним из самых смелых вызовов, стоящих перед Исламской Республикой со времен революции 1979 года.

В то время как студенты университетов сыграли ключевую роль в протестах, когда десятки университетов объявили забастовку, неподтвержденные сообщения в социальных сетях показали, что к ним присоединились рабочие Абадана, Канганских нефтеперерабатывающих заводов и Бушерского нефтехимического проекта.

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Получить комментарий от министерства нефти Ирана не удалось.

Сочетание массовых протестов и забастовок нефтяников и базарных торговцев помогло духовенству прийти к власти в ходе иранской революции четыре десятилетия назад.

Однако аналитики говорят, что клерикальные правители Ирана, скорее всего, пока будут сдерживать беспорядки, и что перспективы скорого установления нового политического порядка невелики. Читать далее

Видеоклип в Твиттере показал, как десятки рабочих блокируют дорогу к Бушерскому нефтехимическому заводу в Асалуйе на иранском побережье Мексиканского залива, скандируя «Смерть диктатору».

Напряженность была особенно высокой между властями и курдским меньшинством, которое, по словам правозащитных групп, долгое время подвергалось репрессиям, Исламская Республика отрицает это обвинение.

Правозащитная группа Хенгау сообщила о сильном присутствии вооруженных сил безопасности в курдских городах Санандадж, Сакез и Дивандарех в понедельник. По меньшей мере пять курдов были убиты и более 150 ранены в ходе протестов с субботы.

Видео, распространенные в социальных сетях, показывают протесты в десятках городов по всему Ирану рано утром в понедельник, с ожесточенными столкновениями между протестующими и полицией по охране общественного порядка в городах и поселках по всей провинции Курдистан, где проживает Амини. Сообщения в иранских социальных сетях призвали к массовым протестам в среду.

Доктор Сорайя Фалах, иранский курд из Сакказа, живущий в Лос-Анджелесе, позирует с фотографией Махсы (Зины) Амини на демонстрации после ее смерти возле Федерального здания Уилшира в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 22 сентября 2022 г. Фото: Пин Гуань/Reuters Читать далее

Иранские власти обвинили в насилии множество врагов, включая вооруженных иранских курдов, поскольку Революционная гвардия несколько раз атаковала их базы в соседнем Ираке во время недавних беспорядков.

«Готов умереть»

Иран имеет опыт подавления беспорядков среди более чем 10 миллионов курдов, являющихся частью курдского меньшинства, чье стремление к автономии также привело к конфликтам с властями Турции, Ирака и Сирии.

На нескольких видео, опубликованных активистом 1500tasvir в Твиттере, слышна тяжелая стрельба. Видеоклип показал несколько взрывов, вызвавших ослепляющие вспышки в районе Санандаджа, столицы Курдистана.

Активисты в социальных сетях сообщили, что несколько человек, в том числе двое подростков, были убиты силовиками в провинции. Агентство Reuters не смогло проверить видео и сообщения.

По данным правозащитных групп, не обращая внимания на слезоточивый газ, дубинки и, во многих случаях, боевые патроны, используемые силами безопасности, протестующие по всему Ирану продолжали сжигать фотографии верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, призывая к свержению религиозного истеблишмента.

По данным правозащитных групп, по меньшей мере 185 человек были убиты, в том числе 19 несовершеннолетних, сотни получили ранения и тысячи были арестованы силами безопасности. Власти обвинили в протестах иностранных противников Ирана и заявили, что «мятежники» убили не менее 20 сотрудников сил безопасности.

На видео в социальных сетях видно, как школьницы по всему Ирану присоединяются к протестам.

«О мир, послушайте меня: я хочу революции. Я хочу жить свободно и готов умереть за это», — сказал 17-летний протестующий в центральном иранском городе, имя и местонахождение которого не разглашаются. Reuters из соображений безопасности.

«Вместо того, чтобы каждую минуту умирать под репрессиями этого режима, я лучше умру от их (силовых) пуль в протестах за свободу».

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Автор Париса Хафези. Монтаж Тома Перри, Уильяма Маклина и Дэвида Эванса

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