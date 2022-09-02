Ирина Шейк и Кейт Бланшетт — близняшки в бисексуальных нарядах

На этой неделе стартует Венецианский кинофестиваль, на котором будут представлены последние модные новинки.

Ирина Шейк и Кейт Бланшетт были одеты в женственные наряды во время прогулки по итальянскому городу в пятницу.

36-летняя русская модель и 53-летняя австралийская актриса в сшитых на заказ мужских костюмах прогуливались перед блестящими вечерними мероприятиями.

Стиль: Ирина Шейк (на фото) и Кейт Бланшетт обе одеты как андрогинные, когда они вышли во время Венецианского кинофестиваля в пятницу.

Ирина продемонстрировала свое утонченное чувство стиля в синем костюме и белой рубашке, блестящих черных туфлях и кожаной сумочке.

Она носила свои длинные темные пряди волос свободными волнами на плечах и предпочла минимальный макияж в соответствии с андрогинным стилем, нося тени.

Между тем, в своем андрогинном образе Кейт выглядела непринужденно шикарно в коричневой полосатой куртке большого размера в сочетании с кожаными брюками и белой рубашкой.

Шик: 36-летняя русская модель и 53-летняя австралийская актриса (на фото) близнецы в сшитых на заказ мужских костюмах прогуливаются перед блестящими вечерними мероприятиями.

Накануне Кейт наслаждалась волшебным вечером на кинофестивале, продолжая продвигать свой последний фильм «Тар» на звездной премьере.

На звезде были черные кожаные туфли, уникальное золотое ожерелье и оранжевые солнцезащитные очки.

На ней была палитра румян для макияжа с обнаженной губой, а ее светлые пряди были распущены волнами.

Обладатель премии «Оскар» в настоящее время продвигает «Тар», драму Тодда Филда, режиссера «В спальне».

Уверенно: Ирина продемонстрировала свое утонченное чувство стиля в темно-синем костюме и белой рубашке в сочетании с блестящими черными туфлями и кожаной сумочкой.

Вот оно: Между тем, в своем андрогинном образе Кейт выглядела непринужденно шикарно в коричневой полосатой куртке большого размера в сочетании с кожаными брюками и белой рубашкой. READ Музыканты микшируют джазовые ритмы на границе Эстонии и России

Снятый в Берлине в прошлом году, сюжет следует за персонажем Бланшетт, Лидией Тарр, которая поднимается, чтобы стать первым немецким дирижером оркестра.

Трейлер намекает, что фильм будет затрагивать темы власти и безумия.

Это всего лишь третий фильм Филда и первый после «Маленьких детей» 2007 года. Несмотря на его ограниченное производство, фильмы Филда были номинированы на восемь премий Оскар.

Выглядит хорошо: ей помогли прокатиться по острову на катере.

Сияние: она носила палитру румян для макияжа с обнаженной губой, моделируя свои светлые блики в виде свободных волн.

Шик: на звезде были черные кожаные туфли, уникальное золотое ожерелье и оранжевые солнцезащитные очки.

Бланшетт снимается вместе с Марком Стронгом (Круэлла) и Ниной Хосс (Родина).

Предстоящий психологический драматический фильм должен выйти в кинотеатрах в январе 2023 года.

Кинофестиваль, на который съезжаются крупнейшие звезды, ежегодно проходит на острове Лидо в Венецианском озере.

Веселье: Кейт появилась в приподнятом настроении после гламурного вечера накануне на кинофестивале, продолжая продвигать свой последний фильм «Тар» на звездной премьере.

Новый фильм: Снятый в Берлине в прошлом году, сюжет следует за персонажем Бланшетт, Лидией Тарр, которая поднимается, чтобы стать первой в истории немецкой женщиной-дирижером оркестра.

Дата выхода: грядущий психологический драматический фильм должен выйти в кинотеатрах в январе 2023 года.

Кинопоказы проходят в историческом Палаццо дель Синема в Лунгомаре Маркони.

В этом году будет представлен вызывающий разногласия биографический фильм, в котором Ана де Армас сыграет трагическую икону экрана Мэрилин Монро, сражающуюся за высшую награду в конкурсе.

Трогательная драма Брендана Фрейзера «Кит», в которой он играет толстого профессора, также будет конкурировать с фильмами с Кейт Бланшетт, Хью Джекманом и Колином Фарреллом в главных ролях.

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