Ирина Шейк пришла поддержать Украину в условиях вторжения России

Недавно модель Ирина Шейк продемонстрировала свою поддержку Украине на фоне российского вторжения в Украину. Мы видели, что силы российской армии разрушат украинскую столицу Киев во вторник.

Ирина продемонстрировала свою поддержку Украины; Посты в инстаграме

В понедельник Ирина в своем аккаунте в Instagram поделилась своими мыслями о текущей ситуации в Украине. Выложил фото знака мира. Она вышла вперед, чтобы показать свою поддержку народу Украины.

«Нет войне 🙏💔💔. Я буду делать пожертвования в ЮНИСЕФ и Redcrossukraine — пожалуйста, проверьте мои истории на предмет ссылок и ресурсов для пожертвований, и дайте то, что можете», — прокомментировал пост Джамал, молясь о «мире».

Как сложилась жизнь Ирины в России?

В прошлом во время взаимодействия с Vogue UK 36-летняя модель рассказала о взрослении в России. Она сказала: «Я родилась и выросла в городе под названием Яманжелинск, в глуши России. Отец работал в угольной шахте, а мама была пианисткой – она не могла найти работу, поэтому играла для детей в детском саду. Это была очень простая жизнь: одна центральная улица, никаких театров и ресторанов.

И продолжала: Летом ты овощи сеешь и закапываешь, а зимой картошка, морковь и все такое, так что проживешь. Когда я переехал в Нью-Йорк, я был в шоке, потому что люди ходят в супермаркет и покупают картошку. Я подумал: «Это безумие».

Шейк также рассказала о потере отца в возрасте 14 лет. Она добавила: «Он был самым здоровым человеком на свете, и в 44 года он некоторое время кашлял, а затем у него развилась пневмония, и он умер. Моя мать, моя сестра и я оставили трех женщин. Мы рано научились жить, даже когда у нас было отец, Потому что в России вы должны.

Она также разместила фотографию в защиту мира во всем мире в своей истории в Instagram. Помимо Ирины, многие другие знаменитости, такие как звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли, также вызвались протянуть руку помощи народу Украины.

Все о последней прогулке Шейк

После публикации своих мыслей о нынешнем состоянии Украины в социальных сетях. Модель с подиума по дороге в спортзал в Санта-Монике, Калифорния. Она была одета в полностью черный наряд и дополнила свой образ парой синих туфель Yeezy Trainers. На ней были черные солнцезащитные очки и ожерелье, а также коричневая сумка.

Настоящий модельер никогда не перестает выражать нас своим прекрасным чувством стиля и моды. Ее часто видели со своей дочерью Лией на публике, а дуэт матери и дочери также видели близнецами. Шейк Купер делит дочь Леа де Сен с актером Брэдли Купером в фильме «Звезда родилась».

В настоящее время ситуация в Украине ужасающая. Мы все можем внести свой вклад в поддержку народа Украины, делая пожертвования украинским организациям. Следите за новостями о российско-украинском кризисе.