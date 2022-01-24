Посол России в Ирландии Юрий Филатов (ПА) (архив Палестинской автономии)

Правительство Ирландии выразило обеспокоенность по поводу схемы русский Военные учения ВМС в 240 км от юго-западного побережья Ирландии.

Артиллерийские учения пройдут в начале февраля в международных водах, но в пределах контролируемого Ирландией воздушного пространства и исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны.

Во время учений все гражданские самолеты будут направлены в сторону от района.

В соответствии с требованиями законодательства Россия заблаговременно уведомила авиационные власти Ирландии о планируемых мероприятиях.

Ирландское авиационное управление (IAA) настаивает на том, что это не повлияет на безопасность полетов гражданских самолетов.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени (Пенсильвания) (PA Wire)

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени поднял этот вопрос с послом России в Египте. Ирландия Юрий Филатов.

Г-н Ковени Докладчик в Брюссель В понедельник запланирована встреча с другими министрами иностранных дел ЕС по продолжающейся напряженности в отношении России.Украина Границы обсудим.

На встрече министр должен высказать свою обеспокоенность российскими военно-морскими учениями.

«Согласно международному праву, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС), государства имеют право проводить военно-морские учения в исключительной экономической зоне другого государства», — сказал г-н Ковени.

«Ирландское авиационное управление (IAA) было уведомлено об учениях посредством стандартных процедур и опубликовало соответствующее заявление.

«В свете текущей политической ситуации и обстановки в плане безопасности в Европа Государственный департамент выразил ряд опасений российским властям в связи с этими учениями. Мы продолжим эти обсуждения в ближайшие дни.

Отдельно министры иностранных дел ЕС встретятся завтра в Брюсселе. Я ожидаю, что в наших дискуссиях будет доминировать ситуация с безопасностью в Европе, с особым акцентом на Россию и Украину. В ходе этих дискуссий я кратко проинформирую своих коллег в Евросоюзе о планируемых российских военно-морских учениях.

«В более широком смысле я также подтвержу нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и еще раз призову Россию к деэскалации напряженности и конструктивному диалогу».

История продолжается

Посол России в Ирландии Юрий Филатов (Niall Carson / PA) (Архив PA)

Ковени сказал, что Ирландия, наряду с несколькими странами Европейского Союза, обновила свои рекомендации по поездкам в Украину.

«Мы рекомендуем гражданам Ирландии избегать несущественных поездок в страну в настоящее время», — сказал он.

«Мы по-прежнему рекомендуем ирландским гражданам, проживающим в Украине или прибывающим в Украину, зарегистрироваться в посольстве Ирландии в Киеве».

В заявлении IAA говорится: «IAA было уведомлено обычными международными операциями о таких событиях в международных водах в связи с испытаниями российской морской артиллерии в 240 километрах от юго-западного побережья Ирландии в начале февраля».

Власти добавили: «Хотя эффективность управления самолетом может быть затронута, безопасность полетов в воздушном пространстве Ирландии не пострадает, поскольку все гражданские самолеты будут отклоняться от этой зоны во время работы.

«Хотя это и не является обычным явлением, уведомления о подобной деятельности в международных водах в воздушном пространстве Ирландии время от времени поступают из других юрисдикций, и для обеспечения безопасности гражданских самолетов в любое время применяются одни и те же процедуры».