Ирландия выразила обеспокоенность российскими военно-морскими учениями в ее воздушном пространстве

Правительство Ирландии выразило обеспокоенность по поводу схемы русский Военные учения ВМС в 240 км от юго-западного побережья Ирландии.
Артиллерийские учения пройдут в начале февраля в международных водах, но в пределах контролируемого Ирландией воздушного пространства и исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны.
Во время учений все гражданские самолеты будут направлены в сторону от района.
В соответствии с требованиями законодательства Россия заблаговременно уведомила авиационные власти Ирландии о планируемых мероприятиях.
Ирландское авиационное управление (IAA) настаивает на том, что это не повлияет на безопасность полетов гражданских самолетов.
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени поднял этот вопрос с послом России в Египте. Ирландия Юрий Филатов.
Г-н Ковени Докладчик в Брюссель В понедельник запланирована встреча с другими министрами иностранных дел ЕС по продолжающейся напряженности в отношении России.Украина Границы обсудим.
На встрече министр должен высказать свою обеспокоенность российскими военно-морскими учениями.
«Согласно международному праву, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС), государства имеют право проводить военно-морские учения в исключительной экономической зоне другого государства», — сказал г-н Ковени.
«Ирландское авиационное управление (IAA) было уведомлено об учениях посредством стандартных процедур и опубликовало соответствующее заявление.
«В свете текущей политической ситуации и обстановки в плане безопасности в Европа Государственный департамент выразил ряд опасений российским властям в связи с этими учениями. Мы продолжим эти обсуждения в ближайшие дни.
Отдельно министры иностранных дел ЕС встретятся завтра в Брюсселе. Я ожидаю, что в наших дискуссиях будет доминировать ситуация с безопасностью в Европе, с особым акцентом на Россию и Украину. В ходе этих дискуссий я кратко проинформирую своих коллег в Евросоюзе о планируемых российских военно-морских учениях.
«В более широком смысле я также подтвержу нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и еще раз призову Россию к деэскалации напряженности и конструктивному диалогу».
Ковени сказал, что Ирландия, наряду с несколькими странами Европейского Союза, обновила свои рекомендации по поездкам в Украину.
«Мы рекомендуем гражданам Ирландии избегать несущественных поездок в страну в настоящее время», — сказал он.
«Мы по-прежнему рекомендуем ирландским гражданам, проживающим в Украине или прибывающим в Украину, зарегистрироваться в посольстве Ирландии в Киеве».
В заявлении IAA говорится: «IAA было уведомлено обычными международными операциями о таких событиях в международных водах в связи с испытаниями российской морской артиллерии в 240 километрах от юго-западного побережья Ирландии в начале февраля».
Власти добавили: «Хотя эффективность управления самолетом может быть затронута, безопасность полетов в воздушном пространстве Ирландии не пострадает, поскольку все гражданские самолеты будут отклоняться от этой зоны во время работы.
«Хотя это и не является обычным явлением, уведомления о подобной деятельности в международных водах в воздушном пространстве Ирландии время от времени поступают из других юрисдикций, и для обеспечения безопасности гражданских самолетов в любое время применяются одни и те же процедуры».
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