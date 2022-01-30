Ирландия призывает к справедливости в связи с 50-летием «Кровавого воскресенья»

14 человек погибли в решающий момент многолетнего конфликта

Ирландия отвергла предложение Великобритании об амнистии

ЛОНДОНДЕРРИ, 30 янв (Рейтер) — Ирландия в воскресенье призвала Великобританию обеспечить справедливость для семей 13 мирных демонстрантов, застреленных ее солдатами в «Кровавое воскресенье» 1972 года, когда тысячи людей отмечали 50-летие одного из определяющих дней Великой Отечественной войны. Североирландский конфликт.

В 2010 году британское правительство принесло извинения за «неоправданное и неоправданное» убийство 13 католиков-борцов за гражданские права британскими солдатами в городе Лондондерри на севере Ирландии 1 января. 30 декабря 1972 г. — и 14-го, который позже скончался от ран.

Никто из виновных в стрельбе не был осужден, и в июле прошлого года британская прокуратура заявила, что единственный британский солдат, обвиненный в убийстве, не предстанет перед судом – решение, которое оспаривают родственники.

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«Должен быть путь к правосудию», — заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени государственной телерадиокомпании RTE после возложения венка и встречи с родственниками жертв.

«Как кто-то сказал, наших детей похоронили 50 лет назад, но мы до сих пор не похоронили их… потому что у нас нет справедливости», — сказал он.

Ковени вновь заявил о несогласии ирландского правительства с предложением правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прекратить все судебные преследования солдат и боевиков, чтобы попытаться подвести черту под конфликтом — шаг, который разозлил родственников и был отвергнут всеми основными местными политическими партиями. .

«Мы абсолютно не можем и не будем поддерживать такой подход», — сказал он.

Дети держат цветы, повторяя шаги первого марша за гражданские права 1972 года на аллее памяти, посвященной 50-летию «Кровавого воскресенья» в Лондондерри, Северная Ирландия, 30 января 2022 года. REUTERS/Clodagh Kilcoyne. READ Число погибших растет по мере того, как в столице Судана вспыхивают новые столкновения | Новости протеста Читать далее

Родственники с белыми розами и фотографиями убитых побудили тысячи людей проследить маршрут марша 1972 года на воскресных памятных мероприятиях.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин наблюдал, как зачитывались имена всех жертв Кровавого воскресенья.

«Должен быть присужден полный процесс судов и правосудия», — сказал Мартин после церемонии.

Никто из британского правительства не присутствовал на мероприятиях, и высокопоставленные лояльные политики Северной Ирландии также не участвовали.

Джонсон в субботнем посте в Твиттере назвал Кровавое воскресенье «одним из самых мрачных дней Смуты» и сказал, что Британия должна извлечь уроки из прошлого.

Представитель британского правительства заявил, что оно «полностью привержено всестороннему и справедливому решению проблем наследия».

«Это будет включать в себя меры, направленные на восстановление информации, чтобы семьи могли знать, что случилось с их близкими, и которые способствуют примирению, чтобы все сообщества в Северной Ирландии могли двигаться вперед», — сказал представитель.

Более 3000 человек были убиты до того, как мирный процесс 1998 года в значительной степени положил конец многолетнему конфликту между ирландскими националистическими боевиками, стремящимися к объединению с Ирландской Республикой, и британской армией, и лоялистами, решившими сохранить регион Северной Ирландии под британским правлением.

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