Ирония Джайсанкара, поездка Лаврова в Пакистан – почему не все в порядке с Индией-Россией

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ойОни думают, что министр иностранных дел слишком наивен или жесток Язычок С. Джайсанкара На пресс-конференции в Дели на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров сидел рядом с ним на своем инаугурационном заседании, и не только это – насмешливо. Описывая время отношений и очень хорошие отношения, Джайсанкар сказал «Индия-Америка» вместо «Индия-Россия».

Лавров не расходился. Лавров, бывший дипломат, увлекающийся физикой, был министром иностранных дел России с 2004 года и понимает давление, которое часто оказывает на людей, занимающих высокие посты. Но инцидент напоминал прошлое Министр иностранных дел С.М. Кришна В 2011 году ООН. Внимательно прочтите обращение министра иностранных дел Португалии к толпе, которое положили поверх стопки бумаг на его столе.

А если серьезно, то визит Лаврова был интересен по ряду причин, не в последнюю очередь. Визит в Пакистан Ужасная Россия из Дели считается политикой. В беседе с корреспондентом этого корреспондента, близкий помощник и доверенное лицо президента России Владимира Путина Вячеслав Никонов Он подчеркнул, что Нью-Дели не следует воспринимать поездку в Пакистан слишком серьезно, потому что Пакистан редко фигурирует в повестке дня внешней политики России.

Но Никонов также признал, что визит Лаврова был «сигналом» для Нью-Дели об изменении мирового порядка. Если Дели хочет расширить потенциал своей дружбы, особенно с Соединенными Штатами, которые отказались ухудшить свои отношения с Пакистаном, нельзя ожидать полного доверия Москвы в этом вопросе.

Вот почему насмешка Джайсанкара важна – это не просто краткое изложение отношений между Индией и Россией, но рассказывающий историю знак того, что «проверенные временем» отношения идут не так, как надо, потому что ни одна из сторон не слишком заботится о чувствительности другой. .

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Что пошло не так

Сначала поездка в Пакистан. Лаврову не нужно было ехать в Исламабад к тому времени, когда Индия вернулась в игру афганских гигантов, которую Пакистан и принимающий его Китай успешно блокировали все эти годы.

Лавров стал жертвой своего совместного секретаря по Южной Азии Джамира Капуло. Теперь Капулов был послом России в Афганистане около десяти лет, не оставив камня на камне, предлагая России поддерживать тесные связи с Пакистаном из-за валютного курса, который она имеет на талибов, особенно на значительное мусульманское население России.

Тот же американский аргумент – и, предположительно, китайский аргумент. В связи с этим необходимо поддерживать тесные контакты с влиятельными или способными в Пакистане. Россия следует тому же принципу.

Во-вторых, Лавров не смог встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди в Дели, потому что он проводил кампанию в Западной Бенгалии – на следующий день у посла президента США Джона Керри была встреча. Что мешало Лаврову приехать или остаться на день позже, как это сделал Керри?

Принимая во внимание, что протокол составляет более половины времени, затрачиваемого дипломатами министерства иностранных дел, россияне, возможно, были смущены убеждением встречи Лаврова и Моди, или индийцы пожали плечами, пытаясь выяснить график Моди для Лаврова – или, что более вероятно, ,

В-третьих, растет представление о том, что Индия движется в лагерь США. Помимо всего вышеперечисленного, Моди много встречался с министром обороны США Ллойдом Остином. Военный корабль США «Джон Пол Джонс», седьмой военно-морской эсминец с управляемыми ракетами, в последнее время совершил незаконное плавание через исключительную экономическую зону через Индию (и Мальдивы), потому что – без индийских официальных лиц вода была на пути.

Американцы утверждают, что они ООН Не соблюдайте конвенцию Индию не нужно информировать о морском праве (ЮНКЛОС) и свободе ее судоходной деятельности. В Мой Выпущено заявление о беспокойстве.

Как изменился мир. Пятьдесят лет назад, в 1971 году, премьер-министр Индира Ганди подписала договор о дружбе и сотрудничестве с бывшим Советским Союзом, доказав свою силу от имени Пакистана, когда Седьмой флот США попытался войти в Бенгальский залив. Восточный Пакистан (ныне Бангладеш). В 2021 году Седьмой флот США «невинно» прошел через Лакшадвипское море без разрешения, несмотря на то, что Индия теперь является частью группы под названием «Квадрат» под руководством США.

В-четвертых, Вясаслав Никонов охарактеризовал квартет как союз против России. Он утверждает, что Соединенные Штаты не скупились на вражде с Россией (недавно Джо Байден Называется Путин – убийца »), и поскольку Индия является частью группы, возглавляемой США, Индия также является частью темных антироссийских замыслов Америки.

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Дели и Москва, промахи

Ясно, что между индийскими и российскими посредниками существует глубокое недопонимание, и ни одна из сторон, похоже, не заинтересована в контроле над этим вопиющим разрывом. Джайшанкар, например, сказал в своем вступительном слове на пресс-конференции с Лавровым: «Требования нашего Министерства обороны Решили быстро в прошлом году. “

Джайсанкар, конечно, упоминает список оборонного оборудования, которое Индия попросила у России – она ​​дала – чтобы защитить себя, когда китайские войска поднялись на высоты Ладакха. Вы спрашиваете: почему Джайсанкар не сказал этого публично?

Ответ прост – многим вокруг тебя это больно. Зная, что Индия использует российское оборонное оборудование против китайцев, что Никонов сделает с таким ласково говорящим русско-китайским стратегическим пунктом? Или в таком случае, что это сделает с растущими отношениями между Индией и США, когда США поощряют Индию покупать больше американского оружия.

Суть меняющегося мирового порядка в том, что, по крайней мере, в некотором смысле, когда меняется больше вещей, человек хочет, чтобы они оставались такими же. Например, во время первоначальной поездки в Соединенные Штаты Индиру Ганди спросили, склоняется ли Индия к США или к Советскому Союзу.

Нет, ответила она с улыбкой, мы стоим прямо.

Как только 2 мая будут объявлены результаты выборов по электрификации Индии, премьер-министр Моди подтвердит некоторые из этих настроений.

Учитель – учитель-консультант. Сцены частные.

(Составлено Прасантом Дикситом)

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