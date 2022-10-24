Искатели убежища на Аляске — коренные сибиряки из России

Вид с воздуха на остров Святого Лаврентия в 2015 году. (Лаура Грэгель/KNOM)

Два сибиряка, родившиеся в России, так боялись воевать на Украине, что рискнули всем, чтобы добраться до американской земли на маленькой лодке через предательское Берингово море, сказал высокопоставленный сенатор США от Аляски после разговора с ними.

Эти двое, которых местный житель идентифицировал как мужчин, приземлились ранее в этом месяце недалеко от Кэмпбелла на острове Святого Лаврентия на Аляске в Беринговом проливе, где они искали убежища.

«Они опасаются за свою жизнь из-за того, что Россия нацеливается на меньшинства для призыва на военную службу в Украине», — заявила в субботу сенатор-республиканец США Лиза Мурковски на форуме кандидатов на съезде Федерации коренных жителей Аляски в Анкоридже.

«Мне совершенно ясно, что эти ребята рисковали своими жизнями и сели на 15-футовый катер, потому что боялись собственного правительства», — сказал Мурковски, отвечая на вопрос об арктической политике.

«Понятно, что (президент России Владимир) Путин сосредоточен на военном успехе за счет собственного народа», — сказал Мурковски. «У него одна рука в Украине, а другая в Арктике, поэтому мы должны быть открыты в Арктике».

Мурковски сказал, что недавно встречался с двумя сибиряками, но не сообщил подробностей о том, когда и где состоялась встреча или где проходила их процедура предоставления убежища. Она была недоступна после форума для дополнительных вопросов.

Офис Мурковского 6 октября Мужчины утверждали, что бежали из одного из прибрежных поселков на восточном побережье России, и подали прошение о предоставлении убежища.

87-летний Брюс Пуловон, старейшина деревни Кэмпбелл, считается последним живым членом Национальной гвардии Аляски, который помог спасти 11 морских пехотинцев США на борту самолета, сбитого российскими МиГами над Беринговым морем в 1955 году. Самолет приземлился на острове Святого Лаврентия.

Кэмпбелл, община коренных жителей Аляски, насчитывающая около 600 человек, находится примерно в 36 милях от Чукотского полуострова в Сибири, Россия.

Хотя один из русских хорошо говорил по-английски, для перевода были привлечены две русские женщины из Кэмпбелла. Обе женщины вышли замуж за местных мужчин и стали гражданами США, сказал Буловон, сибирский юпик.

По словам Булована, русские часто приземлялись в Кэмпбелле во время холодной войны, но визиты были неплохими. Поскольку остров Святого Лаврентия находится так близко к России, люди ездили туда и обратно, чтобы навестить родственников.

Но жители Кэмпбелла не знают этих двух просителей убежища.

«Они были иностранцами и не имели паспортов, поэтому их посадили в тюрьму», — сказал он Associated Press на прошлой неделе.

Двое мужчин провели ночь в тюрьме, но горожане Кэмпбелла принесли им еду, продукты коренных жителей Аляски и продукты.

«Они были очень сытыми, они много ели», — сказал Булован.

«На следующий день прибыл C-130 береговой охраны с несколькими офицерами и забрал их», — сказал он, это было последнее, что он слышал о русских.

После этого власти молчали.

«Люди были доставлены в Анкоридж для расследования, которое включает в себя процесс проверки и тестирования, а затем обработаны в соответствии с применимыми иммиграционными законами США в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве», — говорится в электронном письме представителя Министерства внутренней безопасности. Когда на прошлой неделе его попросили предоставить обновленную информацию о процедурах предоставления убежища и о том, где содержатся мужчины.

Маргарет Сток, иммиграционный поверенный из Анкориджа, заявила, что маловероятно, что информация о россиянах когда-либо будет обнародована.

«Правительство США должно держать все это в секрете, поэтому я не понимаю, почему они кому-то что-то рассказывают», — сказал он AP.

Вместо этого два россиянина должны предать гласности свое положение, что потенциально может подвергнуть опасности их семьи в России. «Я не знаю, почему они хотят это сделать», — сказал Сток.

Тысячи россиян бежали из страны после объявления Путиным мобилизации в сентябре Призовите около 300 000 человек С прошлым военным опытом для усиления сил на Украине.

Сообщения, оставленные ранее в этом месяце и в субботу с посольством России в Сан-Франциско, не возвращались.