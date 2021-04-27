Исключение России из иранских ядерных переговоров

Переговоры по ядерной программе Ирана стали более интересными. И если президент Джо Байден хочет добиться успеха, он должен настаивать на том, чтобы двигаться вперед с меньшим количеством членов.

Новости из Вены на этой неделе касаются записи, сделанной в марте проекта «Устная история». В записи, которая сначала просочилась на персидский новостной канал Iran International, а затем в New York Times, министр иностранных дел Мухаммад Джавад Зариф признал, что она часто подрывалась и отменялась силами безопасности его страны в ходе переговоров по ядерной сделке 2015 года. Это откровение подтвердилось Вопрос, поднятый критиками. Такие переговоры часто происходят: Зариф – просто представитель, а не противовес сторонникам жесткой линии в Иране.

Самый показательный момент в Зарегистрироваться Включает в себя возражение России против ядерной сделки 2015 г. Зариф говорит, что Россия «прилагает все усилия» против этой сделки, потому что, как сухо объяснила газета, «нормализация отношений с Западом не в интересах Москвы». Это исключительное признание, учитывая, что Россия была одной из шести стран, ведущих переговоры о сделке с Ираном.

Чтобы проиллюстрировать сопротивление России ядерной сделке, Зариф ссылается на визит покойного командующего иранского генерала Касема Сулеймани в Москву вскоре после завершения переговоров. Находясь там, Сулеймани заключил отдельное соглашение между Россией и Ираном о помощи сирийскому диктатору Башару аль-Асаду в гражданской войне в его стране. В то время Соединенные Штаты и их союзники поддерживали умеренные фракции в сопротивлении Асаду. Зариф говорит, что визит Сулеймани был направлен на то, чтобы «разрушить наше достижение», то есть ядерную сделку.

больше, чем

Откровенность Зарифа помогает объяснить и другие уступки, на которые США и западные страны пошли по окончании переговоров. Например, именно Россия настояла на отмене эмбарго Организации Объединенных Наций на продажу обычных вооружений Ирану, закончившегося в прошлом году. И окончательное соглашение больше не требует, чтобы Международное агентство по атомной энергии удостоверяло, что предыдущие ядерные работы Ирана не были частью оружейной программы. В МИД России могли подумать, что эти уступки станут для Вашингтона ядовитой пилюлей.

Как оказалось, их не было. Отдельное соглашение между Ираном и Россией не помешало администрации президента Барака Обамы подтолкнуть скептически настроенных демократов в Конгрессе к поддержке сделки. Никаких других уступок в последнюю минуту.

Все это помогает объяснить, почему сделка, из которой Соединенные Штаты вышли в 2018 году, была такой слабой. Но это также поднимает другой важный вопрос: на данном этапе, какое оправдание Россия должна быть одной из шести стран, ведущих переговоры с Ираном?

Аргумент в пользу включения России в начальные переговоры был основан на предположении, что Россия и США имеют общий интерес в предотвращении получения Ираном ядерного оружия. Кроме того, администрация Обамы не верила, что сможет принудить Иран к ядерной сделке без единого фронта. Если Россия и Китай подорвут жесткие санкции США, Иран никогда не почувствует экономического давления, необходимого для присоединения к ядерным переговорам.

Этот аргумент был дискредитирован из-за успеха санкций, которые Соединенные Штаты в одностороннем порядке повторно наложили на Иран в 2018 и 2019 годах, что побудило иностранные банки и нефтяные компании отвернуться. Экономика США слишком сильна, чтобы рисковать гневом Казначейства США.

Остается вопрос: почему Россия вообще участвует в ядерных переговорах? Это дает Кремлю еще один незаработанный рычаг влияния на Байдена, который проводит кампанию за жесткую позицию в отношении президента Владимира Путина.

Иран понимает, что только Америка может предоставить ему экономическое облегчение, которого он, по его мнению, заслуживает. Вовлечение России в текущие переговоры в Вене – всего лишь приглашение к дальнейшему дипломатическому ущербу. Если вы мне не верите, просто спросите Джавада Зарифа.

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