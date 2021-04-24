Исключительные результаты российских санкций пока очень близки к надеждам – ​​официальный представитель США

Национальные флаги России и США развеваются в международном аэропорту Внуково в Москве, Россия, 11 апреля 2017 года. Reuters / Максим Шиметов

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил в пятницу, что санкции США, введенные в отношении России на прошлой неделе, дали результаты, “очень близкие” к надеждам Вашингтона, поскольку напряженность между странами, похоже, снижается из-за Украины.

«Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально, чтобы наш подход был целенаправленным, и чтобы показать, что у нас есть возможность понести гораздо большие издержки, если Россия продолжит или усилит свое поведение», – сказал Далип Сингх, высокопоставленный международный чиновник в Белом доме. Помощник по экономике, на собеседовании.

«Результаты пока очень близки к тому, на что мы надеялись».

Минобороны России заявило в пятницу, что начало возвращение воинских частей с полуострова Крым, который присоединил их к своим постоянным базам, после сосредоточения десятков тысяч военнослужащих у границы с Украиной, что вызвало обеспокоенность по поводу рисков войны.

На прошлой неделе команда президента США Джо Байдена ввела масштабные санкции против России, чтобы наказать Москву за издевательства над Украиной, а также вмешательство в прошлогодние выборы в США, взломы и другие предполагаемые меры.

Байден согласился с положениями, которые позволили бы чиновникам легко распространять санкции на любую область российской экономики в ответ на будущие провокации.

Но Байден тогда подчеркнул, что не хочет эскалации напряженности. Он также указал на неизбежность ответа в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным за два дня до введения санкций.

Эти меры были частью более широкой стратегии администрации по размораживанию отношений с Москвой, которые ухудшились с тех пор, как Байден вступил в должность в январе.

«Это просто инструмент, который может продвигать стратегию, в данном случае создавая рычаги воздействия на дипломатический процесс», – сказал Сингх. «В случае с Россией цель этого процесса – установить более стабильные и предсказуемые отношения».

В ответ Россия попросила 10 американских дипломатов покинуть страну и предложила послу США вернуться домой для консультаций, но они оставили дверь открытой для дальнейшего диалога и возможной встречи на высшем уровне между Байденом и Путиным.

Кремль отверг обвинения США в том, что он вмешивался в выборы в США, и спланировал операцию по кибер-хакерству, в ходе которой использовалась американская технологическая компания SolarWinds Corp (SWI.N) для проникновения в правительственные сети США и использовался нервно-паралитический газ для отравления критика Кремля Алексея Навального.

Белый дом внимательно следил за обращением с Навальным, оппозиционным политиком, заключенным в тюрьму на два с половиной года в феврале за нарушения условий условного освобождения, которые он и его сторонники назвали сфабрикованными.

В пятницу Навальный заявил, что прекратит голодовку после получения медицинской помощи. Ухудшение его здоровья в условиях содержания под стражей в России вызвало тревогу на Западе.

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