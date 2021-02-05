Исламский банк Катара запускает управление платежами

Принимать участие твитнуть Принимать участие Принимать участие Принимать участие Эл. почта

Исламский банк Катара недавно запустил новое предложение по управлению онлайн-платежами, предназначенное для крупных корпоративных клиентов, поскольку оно продвигает то, что, по словам банка, будет автоматическими услугами, которые обещают большую «легкость, скорость и безопасность».

Банк упомянут в Объявление о предложении Это первый исламский банк, который позволяет полностью автоматизировать транзакции, инициированные системами ERP.

Как говорится в сообщении банка, новая система работает по схеме «хост-хост», и все данные при передаче шифруются. «Это решение идеально подходит для крупных компаний, которые регулярно обрабатывают большие суммы платежей … Оно устранит любую потенциальную человеческую ошибку и ускорит процесс оплаты, чтобы добраться до получателей».

Генеральный менеджер группы корпоративных банковских услуг в Qatar Islamic Bank Тарек Фаузи «Помимо того, что это еще одна веха на пути к полной оцифровке наших продуктов и корпоративных банковских решений, новое решение для управления цифровыми платежами H2H определенно улучшит банковское обслуживание для всех наших крупных корпоративных клиентов», – сказал он в подготовленном заявлении. Фаузи сказал, что система подходит для «платежей любого размера».

Раскрытие нового предложения Исламским банком Катара соответствует тенденции финансовых учреждений (ФИ) и компаний FinTech, которые все больше ищут способы предлагать продукты, которые дают корпоративным пользователям тот тип инновационных продуктов, который обычно предлагается частным лицам, а не компаниям. .

Одно из основных отличий исламских банков от традиционных западных банков состоит в том, что исламские банки не взимают проценты по кредитам. Вместо этого заемщики платят банкам часть прибыли вместе с капиталом. Плохая ссуда не приносит прибыли ее эмитенту.