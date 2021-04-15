Исламское государство стремится возродить христианские страны

Кампала, Уганда – Исламское государство рушилось в Ираке и Сирии, но из джунглей восточного Конго на YouTube появился джихадист, объявивший о перегруппировке халифата в Центральной Африке.

«Я приглашаю всех мусульман мира присоединиться к нам в Конго», – сказал мужчина, представившийся арабом, с большим пулеметом и поясом, в окружении небольшой группы боевиков под пологом густого леса. «Клянусь Богом, это обитель исламского государства».

Аналитики в основном отвергли это видео как попытку разрушенной террористической группировки захватить заголовки. Но через три года после выхода в эфир неизвестная провинция Исламского государства в Центральной Африке расширилась так быстро, что Государственный департамент США в прошлом месяце впервые ввел санкции против этой группировки и ее руководства.

В конце марта сотни бойцов группировки находились в Мозамбике. Он занимал крупный прибрежный город После дневной осады десятки людей были убиты, а тысячи были отправлены спасать свою жизнь в бегство через леса и мангровые болота. Атака вынудила крупную французскую нефтяную компанию Total SE эвакуировать всех своих сотрудников из проекта стоимостью 16 миллиардов долларов, а также 2000 беженцев.

Известная как Iscap, раздутая группа конголезских и мозамбикских боевиков, которые боролись за независимость от центрального правительства, в этом году стала одной из самых кровавых уступок террористической группировки, по данным SITE Intelligence Tracker, который отслеживает экстремистские группировки по всему миру. Министерство иностранных дел, возглавляемое ветераном угандийского джихадиста Мусой Балоко, заявило, что конголезские ополченцы, ранее известные как Союзные демократические силы, только в 2020 году убили более 849 мирных жителей.