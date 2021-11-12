Испания выиграла от промаха Швеции, Португалия сыграла вничью с Ирландией | буйволиный спорт

Это был горько-сладкий матч для ветерана-защитника Пепе, который стал самым старшим игроком, начавшим матч за Португалию в возрасте 38 лет, но дважды удалялся с поля и был дисквалифицирован на решающий матч против Сербии.

Катар, который будет принимать чемпионат мира в следующем году, проиграл Сербии 4: 0 в товарищеском матче, который является его седьмым матчем без побед подряд и третьим матчем подряд без голов.

Катар проводит товарищеские матчи дома и за рубежом против команд группы А в рамках квалификации турнира, но без особого успеха. Если бы результаты Катара были включены в групповую таблицу, он бы занял пятое место среди шести команд, опередив только Азербайджан, с худшими показателями защиты группы с 20 пропущенными мячами.

В плей-офф судьба Швеции была в ее руках, и она упустила шанс.

Двадцатилетний нападающий Хавиша Кварацкиля из казанского Рубина может быть мало известен за пределами российского чемпионата, где он обычно играет, но он оказал огромное влияние, забив два гола во втором тайме, и расстроил Швецию.

Это дало Испании возможность обыграть Швецию и получить преимущество перед решающей встречей со шведами в воскресенье.