Испания обогнала Польшу и забронировала себе место в финале ATP Cup

12 октября 2021 г .; Индиан-Уэллс, Калифорния, США; Пабло Каррено Буста (Испания) наносит удар по воротам Карена Хачанова (Россия) в матче четвертого круга турнира BNP Paribas Open в Теннисном саду Индиан-Уэллс. Обязательный кредит: Джейн Камин-Oncea-USA TODAY Sports

Испания обыграла Польшу со счетом 2:1 в полуфинале Кубка ATP в Австралии в пятницу благодаря победам Пабло Карреньо Бусты и Роберто Баутисты Агута в одиночном разряде.

В следующем матче Испания сыграет с победителем полуфинала между Канадой и Россией, который состоится в субботу. Россия – действующий чемпион. Финал намечен на воскресенье.

Буста отличился против Яна Зелински 6-2 6-1 с шестью эйсами. Зеленский допустил 17 необязательных ошибок.

Агуту пришлось бороться за отправку Хуберта Гуркача. Испанец выиграл 7-6 (6), 2-6, 7-6 (5), несмотря на то, что он превзошел эйса 24-1. Агут компенсируется более высоким процентом реализации по очкам обслуживания (72,9%) и меньшим количеством ошибок (21 против 38).

Испания проиграла парный матч: Саймон Вако и Зелински выиграли со счетом 4–6, 6–3, 10–6 над Педро Маринесом и Альбертом Рамосом-Виноласом.

Летняя коллекция Мельбурна.

Посеянный № 1 Испании Рафаэль Надаль продвинулся пешком, когда его голландский соперник Тэлон Грикспур снялся с соревнований из-за травмы стопы. Это формирует полуфинальный матч в Мельбурне с незасеянным финном Эмилем Россовори, который победил словака Алекса Мулкана 6-2, 6-1.

По другую сторону дуги болгарин Григор Димитров встретится с квалифицированным американцем Максимом Кресси.

Димитров обыграл голландца Ботича ван де Зандшолпа 6-7(5), 6-0, 7-5. Через день после победы над другим американским игроком (второе семя Райли Опелка) Крисси обыграла Жауме Муннара со счетом 7–6 (3), 6–4.

Аделаида Интернешнл

Француз Гаэль Монфис с лучшим посевным материалом обыграл американца Томми Пола со счетом 6:4, 6:1 и вышел в полуфинал.

Он встретится с оригинальным австралийцем Танасе Кокинакис, который обогнал шведа Микаэля Имира 7-6 (9), 4-6, 6-4.

Второй сеяный россиянин Карен Хачанов обыграл Игоря Герасимова из Белоруссии 7-5 6-3, а третий сеяный хорват Марин Чилич обыграл серба Ласло Джери 6-3 6-2, чтобы организовать еще один полуфинальный матч.

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