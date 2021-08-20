Испания позиционирует себя как центр для афганцев, сотрудничавших с Европейским союзом | Афганистан

Испания представила себя центром Европейского Союза для приема афганцев, которые сотрудничали с его учреждениями на протяжении многих лет, при этом Германия заявила, что внутри блока формируется консенсус, а также облегчить проход для ограниченного числа других людей, нуждающихся в защите. от талибов. Месть.

Тем не менее, иммиграционные эксперты предупредили, что подавляющее большинство афганских граждан уже были перемещены в результате боевых действий. Приведение к власти нового порядка Он останется в тупике, если европейские страны не предпримут активных действий для переговоров о безопасном проходе за пределы страны.

Западные страны, присутствующие в Афганистане, Они стремятся эвакуировать своих граждан и местных афганских сотрудников. середина Хаотические сцены в аэропорту Кабула После захвата власти талибами после вывода американских войск.

Помимо усилий отдельных стран по эвакуации, первый рейс ЕС для депортированных афганцев, организованный Министерством иностранных дел ЕС, прибыл на мадридскую авиабазу Торрехон в четверг с 36 людьми на борту.

«Испания – это порт въезда. Мы принимаем их у себя на несколько дней, а оттуда они будут распределены по разным странам ЕС», – заявил в пятницу министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альпарис.

По словам испанских официальных лиц, первые 36 человек в конечном итоге будут расселены в Дании, Германии, Польше и Литве.

По данным УВКБ ООН, по меньшей мере 120 000 афганцев бежали из сельских районов в провинцию Кабул с начала года, но подавляющее большинство все еще остаются в ловушке в пределах страны.

В настоящее время мы не наблюдаем массового исхода беженцев из АфганистанОб этом Guardian сообщил пресс-секретарь.

Эксперты по миграции предупреждают о недавних воспоминаниях о кризисе с сирийскими беженцами в 2015 году и представьте себе это Европа Не справившись с этим, они мешают европейским странам разработать упреждающий план спасения.

«Сейчас широко распространено заблуждение, что отчаявшимся людям нельзя помешать покинуть свою страну – и это просто неправда, если их отправляют обратно на границу», – сказал Джеральд Кнаус, соучредитель Европейской инициативы стабильности (ESI). ). .

«В 2021 году страны будут контролировать свои границы с применением силы и жестокости, чего они не делали в 2015 году», – сказал он. Турция укрепляет границу с Ираном, а Пакистан готовится завершить строительство забора на границе с Афганистаном.

Кнаус сказал, что, хотя основные дороги в Европу закрыты, афганские беженцы «не прибудут спонтанно». Вместо этого он призвал страны, желающие вести переговоры с Талибаном о безопасном проходе и программе переселения отчаявшихся афганцев, покинувших страну, вдохновленных усилиями по спасению тех, кто бежал из Вьетнама после окончания войны в 1975 году.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил в четверг, что члены афганского общества, которые «особенно заслуживают защиты», такие как журналисты или правозащитники, в будущем не будут нуждаться в подаче заявления о предоставлении убежища для въезда в Германию, но с ними будут обращаться одинаково. Местным служащим государственных органов Германии вид на жительство выдается сроком на три года.

Выступая в четверг после телефонной конференции с министрами внутренних дел ЕС, Зеехофер сказал, что он убежден, что «все основные страны» согласны с необходимостью облегчить проход для людей, которые особенно уязвимы.

Но он отказался сказать, сколько людей может надеяться на такой особый статус, сказав только, что «мы не смотрим на цифры, которые перевернули бы нашу иммиграционную политику с ног на голову».

Напротив, Великобритания заявила, что специально примет 20 000 афганцев, которым «угрожает нынешний кризис», особенно женщин, девочек и представителей религиозных меньшинств.

Зеехофер сказал, что подавляющему большинству беженцев понадобится убежище в странах, соседних с Афганистаном: «Первоочередной задачей является оставаться в соседних странах и поддерживать страны региона».

Его комментарии отражают обеспокоенность по поводу повторения притока беженцев в 2015 году, о котором на этой неделе заявили несколько европейских правительств.

В Австрии, где проживает четвертая по величине афганская община в мире после Пакистана, Ирана и Германии, правительство заявило, что захват власти талибами не является причиной для приема большего числа афганских беженцев в будущем.

«Необходимо остановить нелегальную иммиграцию, которая проходит через десятки безопасных стран, поскольку мигранты выбирают страну назначения», – сказал министр внутренних дел Карл Нахамер. «У гражданина Афганистана нет причин приезжать в Австрию сейчас».

Швейцария, укрывающая около 14 500 афганских беженцев, также указала, что не готова принять более 230 местных афганских сотрудников и членов их семей.

Греция, которая была на передовой миграционного кризиса в 2015 году, заявила, что не хочет становиться точкой входа в ЕС для афганцев, спасающихся от эскалации конфликта, и что потребуется совместная реакция ЕС.

В телеобращении президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что существует обязанность помочь тем, кому угрожает контроль талибов, но что «Европа в одиночку не может нести последствия нынешней ситуации».

«Мы не должны подавать сигнал о том, что Германия может помочь каждому, кто в этом нуждается», – сказал Армин Лашет, лидер Христианско-демократического союза Ангелы Меркель и один из кандидатов, сменивших ее на посту канцлера.

Три балканские страны – Албания, Косово и Северная Македония – до сих пор взяли на себя обязательства по размещению в своих странах определенного числа афганских беженцев на время обработки заявлений на получение визы в Соединенные Штаты.

«Мы должны отвергнуть все предположения о возможных волнах терроризма или других угроз государству», – сказал Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии, который согласился служить транзитной страной для 450 афганских женщин, студентов и правозащитников. . . «Это очень очевидный вопрос: быть человеком или не быть».