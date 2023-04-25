Испанская компания Tendam поставляет российские магазины белорусской компании

Испанская модная группа Tindam вновь откроет свои магазины в России через белорусскую компанию, заявил во вторник агентству Reuters генеральный директор испанской модной группы Tindam, вслед за Model Mango, которая в прошлом году передала свои магазины российским франчайзи.

Третий по величине ритейлер модной одежды в Испании закрыл 19 магазинов в России с марта прошлого года, а также несколько западных компаний, которые приостановили свою деятельность в ответ на вторжение России в Украину и санкции, введенные Европейским Союзом и США в отношении Москвы.

Генеральный директор Tendam Жауме Микель сообщил агентству Reuters в кулуарах Всемирного конгресса ритейлеров в Барселоне, что в марте Tindam договорилась с белорусским ОДО Belvirineja о передаче своего бизнеса в России в рамках концессионного соглашения.

Микель сказал, что не знает, вернется ли компания в Россию в будущем или продолжит работать там на концессиях.

У компании было около 400 сотрудников в России, и до войны на эту страну приходилось 2% ее продаж. Всего у Tendam 1805 магазинов, из которых 1200 автономных, в Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

В прошлом году Mango начала передавать местным партнерам 55 магазинов, которыми она управляла напрямую в России. В то время как 30 магазинов остаются закрытыми навсегда, Mango заявила в марте, что у нее есть 90 магазинов в России по договорам франшизы.

Владелец Zara Inditex (ITX.MC) вообще отказался от участия в России, согласившись продать свой бизнес там базирующейся в ОАЭ Daher Group в октябре после закрытия 500 магазинов в марте 2022 года.

В своем годовом отчете компания сообщила, что после сделки вновь откроются только 245 магазинов Inditex, но новые бренды будут сильно отличаться от брендов Inditex. В рамках соглашения Inditex не исключает возвращения в страну, если условия изменятся.

(Отчетность Коринны Понс и Хелен Рид; редактирование Марк Поттер

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