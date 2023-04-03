Испанский тренер не раздумывая подписал российский клуб в разгар войны

(Рейтер) — Пеп Клут за свою 22-летнюю карьеру руководил несколькими странами, и испанец сказал, что без колебаний пригласил его в российское «Торпедо Москва», несмотря на то, что его страна оказалась в изоляции из-за вторжения на Украину.

45-летний игрок был нанят московским «Торпедо» на прошлой неделе в клубе, занимающем последнее место в российской премьер-лиге.

Российские команды были отстранены от участия в европейских турнирах и турнирах ФИФА после того, как в феврале прошлого года Москва начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине, в результате которой в прошлом году многие игроки и тренеры покинули страну.

Однако для Клотти война никак не повлияла на его решение вступить в клуб.

«Я футбольный тренер, и для меня футбол — это футбол. Я не думаю ни о чем другом», — сказал Клют после дебюта за клуб после поражения от «Ростова» со счетом 2:1 в воскресенье.

«Клуб заверил меня в этой работе. Я согласился, потому что мне нравятся идеи будущего. Что касается остального, что касается меня, я об этом не думаю».

«Торпедо Москва» перешло в первый дивизион в прошлом сезоне после победы во втором дивизионе, но в этом сезоне команда столкнулась с трудностями, выиграв только два матча из 21.

У низшего клуба всего 10 очков с реальными шансами на вылет, но Клотет, который ранее тренировал «Бирмингем Сити» и «Брешию», был привлечен с прицелом на будущее.

«Клуб поделился своим видением будущего. Клуб ясно дал понять, что сейчас ситуация очень сложная», — добавил Клют.

«Но они поделились со мной видением развития команды и заложили основы для развития игроков и развития команды. Таким образом, это было в основном их представление о том, чего они хотят в будущем».

«Конечно, это имеет для меня большее значение, чем ситуация, в которой сейчас находится команда».

(Отчетность Сергея Пивоварова и Рохита Наира) Под редакцией Кристиана Рэднеджа

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