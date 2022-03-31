Использование иммиграционных процедур для борьбы с вторжением России в Украину

Президент США Джо Байден выступает с речью в Королевском замке 26 марта 2022 года в Варшаве, Польша. … [+] (Фото Омара Маркеса/Getty Images) Гетти Изображений



Во время своей недавней поездки в штаб-квартиру НАТО, которая включала визит в Польшу и встречу там с украинцами, президент Байден объявить США примут 100 тысяч украинских беженцев. Во время путешествия с президентом ведущий ABC Дэвид Мьюир отметил присутствие 10 миллионов украинцев были перемещены от русского вторжения. включены в него количество быть Более 4 миллионов человек покинули страну. Ранее в этом месяце США объявили, что украинцы в США будут добавлены к тем, кому предоставлен временный защищенный статус (TPS) на следующие 18 месяцев. Какие еще иммиграционные меры можно предпринять, чтобы помочь беженцам и остановить поток других, покидающих Украину?

Натали Ярско, американка, бывший министр финансов Украины … [+] Отмена визы в Россию. (Фото Сергея Харченко/NoorPhoto) (Фото NoorPhoto/NoorPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images



Российские дипломаты высланы

согласно с BBC А другие информационные агентства, Ирландия, Бельгия, Нидерланды и Чехия издали на днях приказы о высылке в общей сложности 43 сотрудников российского посольства. Несколько других стран также недавно выслали российских дипломатов. Но Натали Ярско, американка, которая была бывшим министром финансов Украины, говорится в заявлении. опубликовано «Я не понимаю, почему мы не отменили визы для всех российских гостей, деловых людей и студентов», — сказал он в LinkedIn.

Российские элиты не против войны

По данным «Гардиан» Газета17 марта 2022 года в Москве состоялась встреча российских служащих и российской культурной элиты. В заявлении, опубликованном после встречи, говорится: «Российские деятели культуры полностью поддерживают «спецоперацию» России против Украины и будут вместе с Кремлем работать на «культурном фронте». Далее в статье говорится, что этот российский «культурный фронт» уже открывается и направляется в Европу». Канцлер Германии Олаф Шульц заявил, что против Украины воюет только Путин и что остальная страна не несет ответственности. Так что российские писатели и поэты, подписавшие открытое письмо в поддержку Путина, которое было опубликовано в «Литературной газете» 4 марта, ответственности не несут… Между тем немецкий ПЕН-центр Они выступили против бойкота Культурные продукты России. В США есть группа либералов и западных либералов оплакивает Несправедливость распространения санкций на российскую элиту, спортсменов и артистов в России.

Канадский юрист Богдан Романюк утверждает, что целью их отмены должны стать российские элиты. … [+] Иммиграционные визы. Богдан Романюк



Почему аннулирование российской визы оправдано

Встревоженный этими событиями, Богдан Романюк, канадский юрист и член правления Канадско-Украинского фонда Посмотреть его взгляды О том, почему наши правительства не балуют российские элиты, находящиеся сейчас на Западе, имеющие различные иммиграционные визы. «Давайте начнем с отзыва виз и/или разрешений на работу для известных международных звезд России на протяжении всей российской оккупации Украины», — говорит он.

Романюк утверждает: «Наказание этого класса российских граждан означало бы лишь то, что к ним будут относиться так же, как сейчас относятся к их согражданам. Однако элиты отличаются еще одним важным аспектом. Они «любимы, если не любимы, своими собратьями». граждан и имеют возможность влиять на общественное мнение… У них есть доступ к независимым СМИ на Западе, и, храня молчание, они укрепляют внутреннюю поддержку путинских амбиций».

Романюк акцентирует внимание на российских мультимиллионерах в НХЛ и, в частности, на самом известном из них Александре Овечкине. По словам Романюка, звезды хоккея, «он продолжает безоговорочно поддерживать Путина такими фразами, как «он мой босс». Oни Глава государства прекратил свое бесчинство в Украине. И заключает: «Неужели мы настолько слепы, что думаем, что спорт можно отделить от политики, особенно в такой стране, как Россия, которая относится к спорту как к форме международной войны и дорожит победой, несмотря ни на что?»

Какой следующий иммиграционный шаг?

Президент Украины Зеленский призвал США помочь его стране в войне, чтобы остановить российское вторжение. Кажется, это единственный способ остановить поток иммигрантов из этой страны. Однако перед лицом стольких людей, бегущих из Украины, декларация о помощи 100 000 украинских беженцев и декларация TPS вряд ли являются достаточной поддержкой со стороны Соединенных Штатов. Что же касается того, что именно следует и что можно сделать, то такой план изложен в моей недавней статье в Forbes. А пока, по крайней мере, использование иммиграционных процедур для сокращения присутствия российской и других элит на Западе — это временный шаг, который может помочь.