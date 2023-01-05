Использование сотовых телефонов российскими военнослужащими — постоянная и опасная проблема

В начале вторжения в Украину некоторые российские боевики закрыли столицу Киев, звонили по мобильным телефонам и загружали видео в TikTok, выдавая свое местонахождение украинским перехватчикам.
По словам начальника военной разведки Украины, украинцы использовали сигналы сотовых телефонов для запуска ракет по своему местонахождению, что привело к катастрофическим последствиям.
Сейчас, спустя почти год, несмотря на запрет на личные сотовые телефоны, российские солдаты в зонах боевых действий по-прежнему используют их для звонков женам, подругам, родителям и друг другу, по-прежнему подвергая себя украинским атакам. После удара, в результате которого на этой неделе погибли десятки, а возможно, и сотни российских солдат, один Смертельный С самого начала вторжения российские военные признали наличие проблемы, используя ее для объяснения больших потерь.
«Уже понятно, что основной причиной этого является массовое использование личных мобильных телефонов в зоне действия вооружений противника вопреки запрету», — заявили в Минобороны России. Заявление. Данные мобильных телефонов позволили Украине, по его словам, «определить координаты местонахождения военнослужащих для нанесения ракетного удара».
Оба являются украинскими официальными и Группа Пророссийская война блогеры сказать Забастовке способствовали и другие факторы, и министерство пытается снять вину с армейских начальников, переложив ее на солдат. По их словам, российское командование держало большое количество войск вместе, а не рассредоточивало их, размещало их рядом со взрывчатыми веществами, взорвавшимися во время атаки, и не могло должным образом прикрывать их передвижения.
Но использование личных сотовых телефонов преследовало Украину и Россию, в частности, на протяжении всей войны, оставляя войска уязвимыми для технологии, которая, какой бы приземленной и повсеместной она ни была в повседневной жизни, может представлять экзистенциальную угрозу в современной войне.
Украинские официальные лица говорят, что поддерживаемые Россией силы использовали данные мобильных телефонов для нападения на украинских солдат с 2014 года, когда прокремлевские сепаратисты начали боевые действия с украинскими войсками на востоке Украины.
По словам украинских официальных лиц, сепаратисты представили некоторые из новых средств радиоэлектронной борьбы Москвы, поскольку украинские солдаты считали, что их преследуют, потому что солдаты — часто группами — использовали свои мобильные телефоны в непосредственной близости друг от друга. Вскоре последует артиллерийский обстрел их позиций.
Спустя почти десятилетие и Украина, и Россия научились использовать мобильные телефоны и радиосигналы в качестве эффективного инструмента наведения. В то время как некоторые российские и украинские подразделения соблюдают строгие правила, чтобы мобильные телефоны не находились рядом с передовыми позициями, сообщения в социальных сетях с поля боя показывают, что мобильные телефоны широко распространены среди солдат обеих сторон и что усилия по их удержанию неодинаковы.
Масштабы нанесенных Украине потерь неясны, но они менее серьезны, чем потери России.
Интервью New York Times с российскими игроками и Записанные телефонные звонки Прослушка украинских правоохранительных органов на протяжении всей войны, полученная The Times, показывает, что российские командиры неоднократно пытались держать телефоны подальше от поля боя.
Незадолго до вторжения российских солдат, дислоцированных в Беларуси, попросили сдать телефоны, рассказали двое солдат в интервью. О перехваченных звонкахСлышно, как российские солдаты говорят, что командиры конфисковали их телефоны в феврале.
Но часто игроки находят способы обойти правила. Они воровали телефоны у украинцев и раздавали телефоны, которые можно было позвонить домой, в том числе убитых, показывает анализ записей звонков. В нескольких перехваченных звонках можно услышать, как российские солдаты жалуются на то, что они не доверяют своим лидерам или чувствуют себя покинутыми и не заботятся о правилах.
Некоторые российские солдаты показали, что они знали, что украинская разведка может подслушивать, и им приходилось тщательно подбирать слова, чтобы не выдать свое местонахождение. Но игроки, похоже, не знают, что их могут выдать только данные мобильного телефона, которых достаточно, чтобы украинцы точно определили местонахождение телефона в многоквартирном доме.
«Борьба с сотовыми телефонами в 21 веке так же бесполезна, как, например, борьба с проституцией», Провоенный русский блог Приложение Telegram сообщило в среду. «Было, есть, будет».
Анонимный блогер сказал, что использование было нетривиальным — например, российские военные использовали свои телефоны для отправки сообщений в Telegram прямо под артиллерийский огонь.
Некоторые русские генералы Разговаривал по незащищенным телефонам И радио. По словам нынешних и бывших военных чиновников США, в начале войны украинцы смогли найти и убить как минимум одного генерала и его штаб с помощью перехваченного разговора.
Но генералы изменили тактику после этих ударов, говорят аналитики, и высшие командиры, похоже, используют более защищенную связь, чем обычные войска, как показывает анализ записей вызовов. Например, номера телефонов командиров и членов их семей неясны в журналах вызовов, полученных The Times из Киевской области в марте, и украинские официальные лица говорят, что командиры используют зашифрованную сеть.
Украинские игроки считают, что россияне хотят «пожать руку» украинским сотовым телефонам с отдельных вышек сотовой связи. Как только обе стороны установили схему или обнаружили концентрацию сил на своих телефонах с помощью других средств, таких как беспилотники, часто следуют артиллерийские удары.
В апреле в восточном селе Гусаровка, в трех милях от фронта, группа мирных жителей нашла место для подключения сотовой связи на своей небольшой территории. Но вскоре после того, как около дюжины жителей собрались там, чтобы позвонить, посыпались артиллерийские снаряды.
Эта схема повторялась до такой степени, что все в городе выключали свои телефоны или включали режим полета и избегали собираться в одном месте в течение длительного периода времени.
Несмотря на постоянную угрозу, солдаты с обеих сторон продолжают держать свои телефоны. Украинцы часто получают доступ к спутниковому интернету Starlink рядом с линией фронта, а это означает, что для звонков не используются вышки сотовой связи, и, как правило, они безопасны.
Но даже без Starlink тяга оставаться на связи с домом и семьей — особенно в условиях такого жестокого конфликта, когда даже тыл подвергается ракетным ударам России, — иногда слишком сильна, чтобы украинские войска могли сопротивляться.
Америка и ее союзники с некоторой тревогой наблюдали за падением морального духа. В Ираке и Афганистане расположение войск США и их союзников было в значительной степени известно их противникам, у которых не было дальнобойного оружия, которое доминировало в войне на Украине.
В 2018 году были только намеки на разрушения, которые могут случайно создать персональные технологии. Данные фитнес-приложения раскрыли места Действия военных баз и личного состава США, включая силы США в Ираке и Сирии.
«То, о чем мы не заботились 30 лет назад, теперь каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, вы отпускаете» Комендант корпуса морской пехоты генерал Дэвид Х. Бергер сказал в комментарии группе журналистов защиты в прошлом месяце.
Он сказал, что командиры хорошо знают, что молодые военнослужащие выросли с мобильными телефонами и что их привычки глубоко укоренились.
«Они ничего не думают о том, чтобы нажать на кнопку», — сказал он. «Вот чем они занимаются весь день. Теперь мы должны полностью отменить 18 лет непрерывных контактов и сказать им, что это плохо. Это убьет тебя».
Джон Исмей И Маша Фроляк Предоставленный отчет.
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