В начале вторжения в Украину некоторые российские боевики закрыли столицу Киев, звонили по мобильным телефонам и загружали видео в TikTok, выдавая свое местонахождение украинским перехватчикам.

По словам начальника военной разведки Украины, украинцы использовали сигналы сотовых телефонов для запуска ракет по своему местонахождению, что привело к катастрофическим последствиям.

Сейчас, спустя почти год, несмотря на запрет на личные сотовые телефоны, российские солдаты в зонах боевых действий по-прежнему используют их для звонков женам, подругам, родителям и друг другу, по-прежнему подвергая себя украинским атакам. После удара, в результате которого на этой неделе погибли десятки, а возможно, и сотни российских солдат, один Смертельный С самого начала вторжения российские военные признали наличие проблемы, используя ее для объяснения больших потерь.

«Уже понятно, что основной причиной этого является массовое использование личных мобильных телефонов в зоне действия вооружений противника вопреки запрету», — заявили в Минобороны России. Заявление. Данные мобильных телефонов позволили Украине, по его словам, «определить координаты местонахождения военнослужащих для нанесения ракетного удара».