Использовать российские активы для восстановления Украины будет непросто

Когда на этой неделе Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме по видеосвязи, он обратился к Западу с честным призывом: использовать активы, захваченные у Центрального банка России и российских олигархов, для финансирования восстановления Украины на сумму около 500 миллиардов долларов. «Если агрессор теряет все, это лишает его мотивации начать войну», — сказал он. «Ценности должны иметь значение, когда глобальные рынки потрясены».

Многие западные лидеры, кажется, согласны с этим. Жозеп Боррель, главный переговорщик ЕС, недавно отметил, что есть «логика» в использовании валютных резервов России для восстановления Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на призыв Зеленского в Давосе, отметив, что Россия «также должна внести свой вклад» в восстановление.

Это приводит к возбуждению политического дискурса. Однако грязный секрет заседания Всемирного экономического форума на этой неделе заключается в том, что эти публичные призывы вызывают особое беспокойство у многих представителей финансовой и корпоративной элиты в Давосе, как с Запада, так и его союзников.

Это не из-за отсутствия сочувствия к бедственному положению Украины. Также нельзя не признать, что счет за послевоенное восстановление будет огромным. Вместо этого проблема заключается в отсутствии надлежащей правовой процедуры. Хотя большинство людей считают, что помощь Украине и наказание российской агрессии имеют веские моральные основания, замораживание активов — это совсем другое дело, чем их рассредоточение. Если любой из них будет реализован без последовательной и прозрачной структуры, западные правительства либо столкнутся с годами дорогостоящих судебных исков, либо в конечном итоге подорвут доверие, лежащее в основе их политической экономики. Как отметил сам Зеленский, «ценности» сейчас имеют большее значение, чем когда-либо, особенно когда рынки неспокойны.

Один известный незападный суверенный инвестор отмечает: «Нам десятилетиями говорили, что Запад поддерживает верховенство закона, и мы инвестировали в Запад как таковой». «Это сейчас грабеж? О чем мы должны думать?»

Конечно, многие западные и украинские обозреватели утверждают, что сейчас это второстепенный вопрос, учитывая ужасы российского вторжения. Но я думаю, что те, кто беспокоится о надлежащей правовой процедуре, правы. Итак, как это должно быть решено? Лидеры борются за решения. «Наши юристы активно работают над поиском возможных способов использования замороженных активов», — заявил фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме на этой неделе. Отдельно симпатизирующие Украине западные юристы изучают существующие законодательные инструменты, чтобы понять, можно ли их перепрофилировать для этой цели.

Одна из идей состоит в том, чтобы использовать широкое деликтное законодательство США, чтобы позволить Украине требовать «компенсации» за счет активов американских олигархов. Мне сказали, что прокуратура во Франции и Нидерландах может предпринять иную попытку. Другая идея заключается в использовании Арбитражи Связан с некоторыми неизвестными договорами о прямых инвестициях подписано между Россией и Украиной в 1990-х годах, что создало способ возмещения убытков в случае причинения экономического ущерба.

Отдельно администрация США могла бы запросить у Конгресса явные законодательные полномочия для принятия нового закона, разрешающего конфискацию активов в российской валюте. или Президент Соединенных Штатов может использовать Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. Перераспределить активы в банках США, возможно, опираясь на прецеденты, созданные в 1980-е годы в отношении Ирана.

Одна из самых интригующих идей исходит от Киева, который незаметно подготовил меморандум, призывающий к созданию новой комиссии ООН для «конституционного, законного, прозрачного и эффективного» замораживания и конфискации активов, принадлежащих тем, кто связан с вооруженной агрессией. В то время как текущая война в Украине упоминается как пилотный проект, идея — или надежда — состоит в том, чтобы создать глобальную основу для использования и в других конфликтах.

Хорошая новость заключается в том, что это показывает, что Киев признает необходимость надлежащей правовой процедуры. Так же думают и некоторые украинские бизнесмены: Ринат Ахметов, украинский миллиардер, Он сказал на этой неделе Что он подаст в суд на Москву о «соответствующем возмещении всех затрат и упущенной выгоды» в результате уничтожения его активов в Мариуполе, таких как металлургический завод «Азовсталь».

Хорошая новость заключается в том, что идеи Украины, скорее всего, будут приветствоваться. «Основная концепция наличия международных рамок, охватывающих санкции, может в некоторой степени улучшить существующие санкции», — говорит один западный юрист, ознакомившийся с проектом меморандума.

Но плохая новость заключается в том, что российское право вето в Совете Безопасности затруднит создание комиссии ООН. Идея публикации американского Закона о чрезвычайном положении 1977 г. Юридически спорныйБыстрое принятие какого-либо законодательства США, вероятно, будет затруднено. Если концепция надлежащей правовой процедуры и прав собственности не будет отменена, российские активы, скорее всего, останутся замороженными на долгие годы или же последуют бесконечные судебные баталии.

Ни одна из этих возможностей пока не привлекательна. Но последние два можно назвать наименее плохими. Если фон дер Ляйен не сможет сейчас найти юридический процесс, или, что еще лучше, ООН примет разумные идеи Украины. В любом случае, единственное, что можно сказать наверняка, это то, что адвокаты скоро будут взимать непомерные гонорары. В этом заключается реальность кинетической экономической войны в двадцать первом веке.

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