Исправления Diablo IV настраивают классы, исправляют ошибки и усиливают врагов в поздней игре.

Diablo 4 запускается гладко в период раннего доступа. Тем не менее, последние скелетные кликеры Blizzard еще не идеальны, и вчера были выпущены два новых исправления, чтобы настроить Волшебника, Разбойника и усилить монстров позже в игре.
Blizzard подробно описала исправления 1 и 2, выпущенные 2 июня. на официальных форумах. Исправление 2 уменьшило шанс выпадения предмета и исправило множество ошибок, в том числе «разные проблемы со стабильностью и исправлениями сбоев». Исправление 1 более интересно, но примечания к патчу короткие, поэтому я включу их полностью.
колдун
специализация класса
Магия огненного щита
- Когда Пламенный щит изначально экипирован в ячейку чар, он полностью перезаряжается.
мошенничество
специализация класса
внутренний взгляд
- После того, как неограниченная энергия Внутреннего зрения истечет, будет задержка в 4 секунды, прежде чем будет отмечен другой враг.
цели
Уменьшить время восстановления навыка «Крик».
- Этот ярлык больше не будет отображаться на предметах.
разнообразный
- Значения здоровья монстров были увеличены на более поздних мировых уровнях.
Diablo IV доступна для тех, кто не хочет делать предзаказ 6 июня. Тем не менее, наш обзор Diablo IV существует, так как Алиса приветствует его как Belle и слегка хвалит, называя его «чрезвычайно хорошо сделанным», но сетуя на то, что он «в значительной степени помог мне осознать, насколько потрачена впустую моя жизнь. » Если вы хотите получить такую же информацию, конечно, у нас есть руководства для лучших глав Diablo 4.
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