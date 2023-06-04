Исправления Diablo IV настраивают классы, исправляют ошибки и усиливают врагов в поздней игре.

Diablo 4 запускается гладко в период раннего доступа. Тем не менее, последние скелетные кликеры Blizzard еще не идеальны, и вчера были выпущены два новых исправления, чтобы настроить Волшебника, Разбойника и усилить монстров позже в игре.

Blizzard подробно описала исправления 1 и 2, выпущенные 2 июня. на официальных форумах. Исправление 2 уменьшило шанс выпадения предмета и исправило множество ошибок, в том числе «разные проблемы со стабильностью и исправлениями сбоев». Исправление 1 более интересно, но примечания к патчу короткие, поэтому я включу их полностью.

колдун

специализация класса Магия огненного щита Когда Пламенный щит изначально экипирован в ячейку чар, он полностью перезаряжается. мошенничество

специализация класса внутренний взгляд После того, как неограниченная энергия Внутреннего зрения истечет, будет задержка в 4 секунды, прежде чем будет отмечен другой враг. цели Уменьшить время восстановления навыка «Крик». Этот ярлык больше не будет отображаться на предметах. разнообразный Значения здоровья монстров были увеличены на более поздних мировых уровнях.

Diablo IV доступна для тех, кто не хочет делать предзаказ 6 июня. Тем не менее, наш обзор Diablo IV существует, так как Алиса приветствует его как Belle и слегка хвалит, называя его «чрезвычайно хорошо сделанным», но сетуя на то, что он «в значительной степени помог мне осознать, насколько потрачена впустую моя жизнь. » Если вы хотите получить такую ​​же информацию, конечно, у нас есть руководства для лучших глав Diablo 4.