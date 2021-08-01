Испуганная русская пара провела 10 дней в ловушке на дереве, спасаясь от голодного медведя на тропе

Российская супружеская пара Антон и Нина Богдановы пережили ужасный опыт после того, как их заставили 10 дней обходиться без еды и висеть на деревьях, чтобы не стать жертвой медведя. Они совершили поездку к термальным источникам Бани на востоке России. К сожалению, на Камчатке Mitsubishi Pajero застрял в глубокой луже. Пара проспала всю ночь в своем внедорожнике, прежде чем позвать на помощь туристическую остановку у источников. Поскольку не было сигнала мобильной связи, у них не было другого выбора, кроме как покинуть свое текущее местоположение.

Пара не знала о медведе, потому что он был тихим

«Отправляйтесь на базу, два человека», – написали они на лобовом стекле своего внедорожника, потому что знали об угрозе медведя. Седые волосы гнались за дуэтом по пути в базовый лагерь. Сначала они даже не подозревали, что за ними стоит медведь, потому что было так тихо, что пара попыталась отпугнуть существо, заметив его.

Медведь сначала отошел назад, создавая впечатление, что он испугался. Это было не так, потому что он пришел сзади них. Чтобы спасти свои жизни, эти двое сбежали на 200 ярдов вниз по утесу к реке. Нина рассказала, что однажды на ее мужа чуть не напал медведь. Она швырнула в животное бутылку с водой, чтобы отвлечь его, а ее муж тем временем забрался на дерево. По словам женщины, медведь сторожил их два дня, и им ничего не оставалось, кроме как спать по очереди.

Их спасли через 10 дней.

Через два дня, когда показалось, что медведь отступил, они решили нырнуть в реку. У них не было выбора, кроме как залезть на другое дерево, чтобы спасти свои жизни, потому что медведь все еще преследовал их. Они смогли отойти на небольшое расстояние в направлении своей машины. Когда они наконец добрались до своего внедорожника, они заметили машины, приближающиеся к ним за помощью. Когда они сели в машину, их обнаружил спасатель по имени Артур. Пара заявила, что никогда не забудет 10 дней, которые они потратили, пытаясь спасти свою жизнь.

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