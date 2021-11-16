Испытание российской противоспутниковой ракеты угрожает экипажу космической станции — NASA

ВАШИНГТОН (Рейтер). При испытании российской противоспутниковой ракеты в понедельник на низкой околоземной орбите образовалось поле обломков, которое ставит под угрозу Международную космическую станцию ​​и будет представлять угрозу для космической деятельности в течение многих лет, заявили официальные лица США.

Экипаж космической станции из семи человек — четыре американских астронавта, один немецкий космонавт и два российских космонавта — было приказано сидеть на корточках в пристыкованных капсулах космического корабля в течение двух часов после испытания в качестве меры предосторожности, чтобы в случае необходимости быстро уйти, НАСА сказал.

Исследовательская лаборатория, которая вращается на орбите около 250 миль (402 км) над Землей, продолжала проходить через скопление обломков или около него каждые 90 минут, но специалисты НАСА решили, что для экипажа безопасно вернуться внутрь станции после третьего прохода. сказал агентство.

По данным НАСА, экипажу также было приказано на данный момент закрыть люки нескольких модулей Международной космической станции (МКС).

«НАСА продолжит наблюдение за обломками в ближайшие дни и в дальнейшем, чтобы обеспечить безопасность нашей команды на орбите», — сказал в заявлении президент НАСА Билл Нельсон.

Эксперты говорят, что испытания оружия, сбивающего спутники на орбиту, создают космическую опасность, поскольку создают облака шрапнели, которые могут сталкиваться с другими объектами, вызывая цепную реакцию снарядов на орбите Земли.

тысячи фракций

Связаться с российским военным министерством для получения комментариев не удалось. В сообщении, опубликованном в Твиттере Роскосмосом, опасность преуменьшается.

«Орбита объекта, который сегодня вынудил экипаж перейти на космический корабль по стандартным процедурам, отошла от орбиты Международной космической станции», — написало в Твиттере Роскосмос. Станция находится в зеленой зоне.

Космическое командование США сообщило в своем заявлении, что противоспутниковая ракета, запущенная Россией по одному из ее спутников, породила более 1500 единиц «отслеживаемого орбитального мусора» и, вероятно, создаст сотни тысяч более мелких осколков.

«Россия продемонстрировала умышленное пренебрежение к долгосрочной безопасности, безопасности, стабильности и устойчивости космического пространства всех стран», — сказал командующий космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон.

Международная космическая станция (МКС) сфотографирована экипажем 56-й экспедиции космического корабля «Союз» после демонтажа, 4 октября 2018 г. НАСА / Роскосмос / Раздаточный материал через REUTERS / Фото из файла

Он сказал, что обломки ракетных испытаний «будут и впредь представлять угрозу для деятельности в космосе в ближайшие годы, ставя под угрозу спутники и космические миссии, а также навязывая дальнейшие маневры для предотвращения столкновений».

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил ракетные испытания как «безрассудные и безответственные». Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что испытания показали необходимость установления кодекса поведения в космосе.

«Невозможно представить, чтобы Россия подвергала опасности не только американских и международных астронавтов на Международной космической станции, но и их собственных космонавтов», — сказал Нельсон. Он сказал, что облако обломков также представляет угрозу для отдельной строящейся китайской космической станции и для экипажа из трех человек «астронавтов» на борту этого форпоста. Подробнее

Авария произошла всего через четыре дня после того, как последняя группа из четырех астронавтов на космических станциях — американец Рага, Том Маршберн и Кайла Бэррон из НАСА и член экипажа Европейского космического агентства Матиас Маурер из Германии — прибыли на орбитальную платформу, чтобы начать шестикратный полет. месяц научной миссии. Подробнее

Их приветствовали уже находившиеся на борту трое членов экипажа космической станции — американский космонавт Марк Ванде и российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

«Спасибо за сумасшедший, но хорошо скоординированный день. Мы действительно ценим всю осведомленность о ситуации, которую вы нам дали», — сказал Ванде Хей в подкасте в понедельник для НАСА онлайн через Space.com. «Это определенно был отличный способ сплотиться в команде, чтобы начать наш первый день в космосе».

Космическая станция, размером с поле для американского футбола от начала до конца, была постоянно занята с ноября 2000 года и эксплуатируется международным партнерством пяти космических агентств из 15 стран, включая Роскосмос.

Россия — не первая страна, проводящая противоспутниковые эксперименты в космосе. Первое выступление в США было в 1959 году, когда новых спутников было мало.

В апреле Россия провела еще одно испытание противоспутниковых ракет, поскольку официальные лица заявили, что космос станет все более важной областью военных действий.

В 2019 году Индия сбросила один из своих спутников на низкую околоземную орбиту с ракетой Земля-космос.

Эти тесты подняли вопросы о долгосрочной устойчивости космических операций, необходимых для широкого круга предприятий, от телекоммуникаций и прогнозов погоды до банковского дела и GPS.

(Репортаж Идриса Али и Саймона Льюиса в Вашингтоне); Написание и дополнительные репортажи Стива Гормана из Лос-Анджелеса; Дополнительный репортаж Владимира Солдаткина. Редакция Синтии Остерман и Стивена Коутса

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.