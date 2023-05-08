Испытания из реальной жизни представлены в New BR Embrace

Что нужно, чтобы проявить настойчивость перед лицом трудностей? Узнайте это на примерах из реальной жизни в предстоящем выпуске журнала Shavuos журнала Embrace от Bais Rivkah. Взгляните ниже:

«Я любил и до сих пор люблю чувство независимости», — говорит Рифки. Из-за этого Рифки можно увидеть с помощью рук, когда она передвигается по школьным коридорам, поднимается по лестнице и даже прыгает на диване.

Я мог ходить по коридору руками или крутить колеса инвалидной коляски, а студенты смотрели на меня. Иногда они могут выглядеть испуганными, некоторые могут быть сбиты с толку, а некоторые могут быть удивлены. Что делает удивленный человек? Продолжайте смотреть. Из-за этого я стал стесняться ходить по проходам. Я был смущен.»

Чем больше людей смотрело на меня, тем больше мне хотелось выбраться из комнаты. Всякий раз, когда эти мысли нахлынули на меня, я также повторял себе: «Вот кто я, и я должен гордиться тем, кто я есть и как далеко я продвинулся». приходить.»

—————————

Узнайте больше о Ривки и ее увлекательной истории в выпуске Shavuos нашего журнала Embrace.

Хотите стать одним из счастливчиков, которые получат этот бесплатный журнал у себя на пороге?

НОВИНКА: теперь мы отправляем журнал в Монреаль и Канаду, а также во все уголки США!

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться.