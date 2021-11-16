Испытания российской противоспутниковой ракеты: США ‘не потерпят’ безрассудного и опасного поступка ‘

Космическое командование США заявило, что Россия испытала спутниковую противоспутниковую ракету прямого действия DA-ASAT, которая ударила по российскому спутнику и создала поле обломков на низкой околоземной орбите, содержащее более 1500 отслеживаемых орбитальных обломков, которые также являются вероятно, создаст сотни. Тысячи кусков более мелкого орбитального мусора.

Официальные лица США подчеркнули долгосрочные риски и потенциальные глобальные экономические последствия российского испытания, которое создало риски для спутников, которые предоставляют людям во всем мире телефонные и широкополосные услуги, прогнозы погоды и системы GPS, которые лежат в основе различных аспектов финансовой системы. включая банковские автоматы, а также развлечения в полете, радио и спутниковое телевидение.

«Россия продемонстрировала умышленное пренебрежение долгосрочными вопросами безопасности, защиты, стабильности и устойчивости космического пространства всех стран», — сказал командующий космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон. «Обломки, создаваемые российским DA-ASAT, будут оставаться угрозой для деятельности в космосе на долгие годы, подвергая опасности спутники и космические миссии, а также вынуждая к дальнейшим маневрам по предотвращению столкновений. Космическая деятельность поддерживает наш образ жизни и такое поведение просто безответственно. «.

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил в своем заявлении, что он «возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. Имея долгую и письменную историю полетов человека в космос, невозможно себе представить, чтобы Россия подвергала опасности не только американских и международных космонавтов на Международной космической станции, но и также их космонавты. «Их действия безрассудны и опасны, а также угрожают китайской космической станции».

карабкаться в космос По данным российского космического агентства Роскосмос, экипаж Международной космической станции должен был быстро надеть скафандры и прыгнуть в свой космический корабль на случай, если на станцию ​​попадут какие-то обломки. Два американских чиновника сообщили CNN, что меры предосторожности были прямым результатом облака мусора, образовавшегося в результате российского испытания. В настоящее время на космической станции находятся семь астронавтов, в том числе астронавты НАСА Марк Ванде Хи, российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Добров, а также недавно прибывшая команда миссии Crew 3, астронавты НАСА Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и астронавты. Космическое агентство. Маттиас Маурер. «Экипаж разбудили и приказали закрыть люки перед радиальными блоками станции», — сообщило НАСА, в то время как люки между американской и российской секциями оставались открытыми. READ Живая Олимпиада 2021 года: женская сборная Индии по хоккею выходит в полуфинал и вошла в историю «Дополнительная мера предосторожности была принята для размещения экипажа на два прохода через облако обломков или около него», — говорится в заявлении НАСА. Члены экипажа добрались до своего космического корабля незадолго до 2 часов ночи по восточному поясному времени и оставались там примерно до 4 часов утра.Космическая станция проходит через облако или около него каждые 90 минут, но укрытие необходимо только для второй и третьей полос бережливого производства. об оценке риска, проведенной Управлением специалистов по космическому мусору и баллистике в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне «. Утро понедельника, Шкаплеров щебетать «Друзья, у нас все нормально! Продолжаем работать по программе». Госсекретарь Энтони Блинкен повторил осуждение Нельсона и Дикинсона в заявлении в понедельник. «Долгоживущие обломки этого опасного и безответственного испытания теперь будут угрожать спутникам и другим космическим объектам, которые жизненно важны для безопасности, экономических и научных интересов всех стран на десятилетия вперед», — сказал Блинкен. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что испытание «значительно увеличит риски для космонавтов и космонавтов на Международной космической станции, а также для других видов деятельности человека в космических полетах», добавив, что «утверждения России о противодействии и вооружении космического оружия неискренни и увлекательны. … «лицемерный». Только несколько успешных испытаний противоспутникового оружия были проведены США, Россией, Китаем и Индией. «Безответственный» Прайс сказал, что Соединенные Штаты проконсультируются с союзниками и партнерами по поводу ответа. «Я не хочу упускать из виду конкретные действия, которые мы можем предпринять, которые могут предпринять наши партнеры и союзники, но мы продолжим давать понять, что мы не потерпим такой деятельности». Он сказал на брифинге в Госдепартаменте в понедельник, добавив, что США хотели «прояснить, почему это так серьезно и почему это так, такое безответственное поведение со стороны национального государства». READ Просмотр | Необычайное мужество Алексея Навального Прайс сказал, что Соединенные Штаты несколько раз разговаривали с высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы предупредить их об опасности такого испытания, но не сказал, был ли официальный дипломатический контакт с Москвой. Когда его спросили о сообщениях о том, что экипаж МКС был вынужден укрыться, Прайс направил журналистов в Россию и подчеркнул влияние американских космонавтов и российских космонавтов. Космическая станция по-прежнему находится под угрозой столкновения с объектами, слишком маленькими для отслеживания, поскольку она вращается на высоте около 220 морских миль над Землей. Эти маленькие объекты могут быть осколками камня, микрометеоритами, частицами пыли или даже брызгами краски, вырезанными со спутников. Космическое командование заявило, что изучает новую волну обломков. «Мы активно работаем над характеристикой поля обломков и продолжим обеспечивать, чтобы все космические державы обладали информацией, необходимой для маневрирования спутников в случае столкновения», — сказал представитель Космического командования. «Мы также находимся в процессе работы с совместными агентствами, включая Государственный департамент и НАСА, над этими отчетами и предоставим обновленную информацию в ближайшем будущем». ‘Опасность’ «Самую серьезную проблему вызывают сами обломки, которые сейчас плавают там и могут стать опасностью, в том числе и для Международной космической станции», — заявил журналистам на брифинге в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Кирби сказал, что Пентагон пристально следит за теми возможностями, которые Россия, похоже, хочет развивать. «Мы внимательно следим за теми возможностями, которые Россия, похоже, хочет развивать, которые могут представлять угрозу не только нашим интересам национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав», — сказал Кирби. «И снова мы очень четко заявили, что хотим видеть стандарты для космоса, чтобы все космические державы могли их ответственно использовать». Инцидент произошел в период обострения напряженности в отношениях между США и Россией. Официальные лица США Бить тревогу публично Россия увеличила свои силы возле своей границы с Украиной и присоединилась к европейским странам, выразив обеспокоенность кризисом с мигрантами на границе с Беларусью, который европейские официальные лица охарактеризовали как искусственный кризис, созданный Беларусью при поддержке России как «гибридную войну» против Европа. В эту историю добавлены дополнительные подробности.

Эшли Стрикленд CNN, Орен Либерман и Дженнифер Ханслер внесли свой вклад в этот отчет.