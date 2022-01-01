27 декабря третий испытательный запуск российской тяжелой ракеты Анкара А5 был сорван из-за отказа верхнего уровня, в котором участвовал фальшивый бюллетень на низкой орбите.

По данным Министерства обороны России, ракета Анкара А5 была запущена с космотрома Плечецк в Архангельской области России, примерно в 800 км к северу от Москвы.

После успешных демонстраций в 2014 и 2020 годах в 22:00 по московскому времени был произведен старт для запуска третьего испытательного полета тяжелой российской ракеты Анкара A5.

Пять двигателей ракеты РД-191 дали толчок более 2 миллионов фунтов стерлингов для запуска Анкары А5 со стартовой площадки в Плесецке.

Ракета, спустившаяся к востоку от Плесецка, превзошла скорость звука и за три с половиной минуты запустила свои четыре навесных ускорительных двигателя. Затем на начальном этапе полета центр ракеты запустил свой двигатель РД-191 в систему с низким дросселем, непрерывно работая до полного открытия дроссельной заслонки, чтобы подняться в космос.

Основная ступень остановила свой двигатель и примерно через пять с половиной минут упала с третьей ступени Анкары. Керосиновый двигатель РД-0124 загорелся на третьей ступени и работал около семи минут.

Полезная нагрузка Анкары стала обтекателем Jetison в начале третьей ступени стрельбы, показав фиктивную полезную нагрузку ракеты после взлета в космос.

Ракета установила верхнюю ступень «Перси» или «Персей» для непрерывного механического сгорания для выхода на орбиту вблизи геологической высоты на расстоянии 22 000 миль (примерно 36 000 километров) от Земли.

Ожидалось, что первая фаза сгорания Перси ускорится на парковке. Запуск этого двигателя закончился, как и планировалось.

Но на верхнем уровне не было дополнительного механического возгорания, необходимого для выхода на большую орбиту. Данные военного наблюдения США показывают, что верхняя позиция Перси с установленным на нем макетом спутника находится в 110 милях на низкой орбите и в 124 милях (от 177 до 200 километров), что намного ниже цели миссии.

Согласно данным радиолокационного наблюдения, полученным американскими военными, орбита была наклонена под углом 63,4 градуса к экватору.

Минобороны России подтвердило, что ракета Анкара А5 была взорвана из Плечецка, но российские официальные лица не предоставили дополнительной информации о ходе работы разгонного блока Перси.

Percy Stage — это модифицированная версия Upper Stage Black TM. С 1974 года он использовался в более чем 200 российских ракетах. Испытательный полет A5 в Анкаре 27 декабря стал первым использованием нового варианта верхнего уровня Percy.

Первые два испытательных самолета Ankara A5 использовали верхние уровни Breeze M для размещения фиктивных полезных нагрузок вблизи геостационарной орбиты. Верхние эшелоны Перси используют другой импульс — керосин и жидкий кислород — чем водородный Breeze M.

Влияние сценического поражения Перси на шоу в Анкаре стало очевидным не сразу. Но ускорители Анкары A5, основная ступень и вторая ступень — все убиты. Действовал по проекту 27.

Семейство доступных ракет Ankara разработано для полетов в различных конфигурациях в зависимости от массы полезной нагрузки и целевой орбиты.

Анкара A5 может удерживать 24,5 метрических тонны — около 54000 фунтов — на 120-мильной (200-километровой) орбите. При работе со спутниками связи, выходящими на геостационарную орбиту, ракета Анкара А5 могла поднимать до 5,4 метрических тонн или около 11 900 фунтов, по данным Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, основного подрядчика Ангары.

В 1992 году правительство России дало зеленый свет на строительство ракеты Анкара. Правительство России заявило, что ракета должна быть введена в эксплуатацию к 2005 году, после того как Грунич получил контракт на проектирование и строительство Анкары.

Но финансовые проблемы снова и снова задерживали проект Анкары. Наконец, в 2014 году Россия выполнила первые два испытательных полета Анкары.

Одноядерный прототип ракеты Light-Glass Ankara 1.2, предназначенный для подъема малых спутников, совершил испытательный полет в июле 2014 года. Ракета Анкара A5 была запущена в декабре 2014 года и имела успех.

В то время российские официальные лица заявили, что перед запуском ракеты в 2020 году было запланировано несколько испытательных полетов Анкары.

Россия не уложилась в этот график. С 2014 года власти открыли новый производственный объект Анкары в Омске, Россия.

Анкара сжигает более чистое топливо, чем преобразованная ею протонная ракета, в которой используются импульсы токсичного водорода и четырехокиси азота.

Российские рабочие строят новую космодром Анкара на космодроме Восточный на Дальнем Востоке России. Российское космическое агентство Роскосмос сообщило 27 декабря, что стартовая площадка на Востокни будет завершена в следующем году, одновременно с запуском первого запуска Анкары в 2023 году.

Российская ракета Medium Lift «Союз» запускается с 2016 года с новой российской космической станции Восточный.

После запуска ракета Анкара A5 позволит России сдать в аренду некоторые из своих космических стартовых площадок с космотрома Пигмеев космическим станциям правительства России в Казахстане.

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