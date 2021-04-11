Исследователи космоса: как Феликс и Пол выбили Тома Круза в космос

На протяжении веков человечество рассматривало космос как последний рубеж, и киноиндустрия не исключение. В прошлом году сообщалось, что Том Круз и режиссер Дуг Лайман координировали с НАСА и SpaceX съемку приключенческого фильма стоимостью 200 миллионов долларов на борту Международной космической станции, когда российский телеканал 1 пытался доставить туда свою команду и команду. Первый в съемках секретного проекта «Вызов» в октябре.

Но два канадских режиссера превзошли обоих. С января 2019 года Felix & Paul, студия виртуальной реальности, созданная монреальскими режиссерами виртуальной реальности Феликсом Лионисом и Полом Рафаэлем в 2013 году, собирает 360-градусные кадры, снятые на сделанные вручную камерами 10 астронавтами из обновленной команды.

На данный момент отснятый материал насчитывает более 200 часов, и на данный момент материал используется для первых двух эпизодов четырехсерийного VR-сериала «Исследователи космоса: Опыт МКС». Результат, совместно созданный Time Studios, предоставляет фанатам – по крайней мере, тем, у кого есть VR-гарнитура – самый продвинутый способ испытать, каково это – жить в невесомости на 21-летней космической станции, находящейся на орбите 250 миль. над поверхностью Земли.

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«Зрителям больше не нужно просто смотреть истории о полетах человека в космос», – сказал Лаженесс в интервью Zoom. «Мы действительно можем заставить их почувствовать себя вовлеченными и испытать путешествие космонавта изнутри».

Первая партия, в которой задокументирована подготовка астронавтов к их предстоящей миссии, была впервые показана на Сандэнсе в 2018 году. С презентацией «Advance» на SXSW в прошлом месяце Феликс и Пол показали удивительный, близкий взгляд на астронавтов. «Повседневный распорядок дня, когда они обдумывали свой опыт, от лабораторных экспериментов до обеда поблизости. Он также снова фокусируется на истории женщин в космосе.

Этим летом они планируют сделать еще один шаг вперед, сотрудничая с астронавтами во время пятидневного выхода в открытый космос для съемок в темной и опасной пустоте за пределами станции. Команда Felix & Paul разработала сложный процесс разработки фотооборудования и координации с космонавтами с Земли. «Когда вы работаете в такой среде, вы действительно не можете импровизировать», – сказал Лаженесс. «В конце концов, у вас есть несколько человек в космосе, и они находятся в опасной среде – самой враждебной среде, которую знают люди».

За прошедшие годы на Международной космической станции было снято несколько проектов: камеры IMAX использовались в фильме 2002 года «Космическая станция 3D» в первые дни существования Международной космической станции, а космический турист Ричард Джарриот снял любительский короткометражный фильм в 2012 году. , Камеры VR, используемые в настоящее время Использование «исследователей космоса» представляет собой важный шаг вперед для иммерсивных медиа, как раз вовремя для приватизации космоса, чтобы подстегнуть новый интерес к растущей экономике НОО. «Культура того, что происходит в космосе, развивается и трансформируется, – сказал Лагонес. «Это очень естественное развитие той идеи, что голливудские студии хотят пойти и создать там свой проект».

НАСА использует новейшие технологии виртуальной реальности для обучения астронавтов с 1990-х годов, но когда представители агентства впервые встретились с Лаженессом и Рафаэлем в 2016 году, у них было совершенно другое предложение. «Я не думаю, что они когда-либо представляли виртуальную реальность как средство повествования, как способ рассказать историю полета человека в космос и заставить аудиторию почувствовать, что это часть реального путешествия с точки зрения повествования и осознания», – сказал Lajeunesse. «Это было больше похоже на что-то полезное».

К тому моменту Felix & Paul Studios уже зарекомендовала себя как одна из самых заметных организаций в области иммерсивных медиа для молодежи. Команда разработала проекты виртуальной реальности для студий, такие как «Мир юрского периода: Апатозавр» 2015 года, но заключить сделку помогло внутреннее представление Овального кабинета «Народного дома», получившего премию Эмми в 2016 году. «Это вселило в НАСА уверенность в нашей способности работать с строго контролируемыми протоколами», – сказал Рафаэль. «Как только вы видите контент, не имеющий ничего общего с космосом, они могут почувствовать силу и потенциал размещения камер на Международной космической станции».

Хотя НАСА сохранило контроль над процессом, оно не инвестировало в его производство финансовых средств. Лаженесс и Рафаэль отказались указать точный бюджет для всех четырех эпизодов «Исследователей космоса», заявив лишь, что они стоят несколько миллионов долларов, большая часть которых пришлась на лицензионные сделки с консорциумом телекоммуникационных компаний 5G, которые составляют глобальную телекомпанию XR Content Telco. альянс. Видеозаписи также разрешены для куполов и планетариев, включая Космический центр Хьюстона. «Мы подошли к этому очень рано, потому что понимали, что это будет дорогостоящее производство», – сказал Лагонес. «Из опыта иммерсивного повествования мы знали, что создадим основную историю в виртуальной реальности, а затем создадим дополнительные продукты для других платформ».

Большая часть бюджета была выделена на дизайн камеры. «Наши камеры – это внутренние устройства, а не настоящие продукты, поэтому сами по себе они добавляют месяцы разговоров с НАСА», – сказал Рафаэль. «Нам нужно было что-то, что было бы очень простым в использовании для космонавтов, очень компактным, компактным и легким».

Поскольку все, что отправлялось в космос, должно было быть сертифицировано на безопасность – а записывающее оборудование также должно было пройти сертификацию FCC – потребовались дополнительные модификации, которые касались модифицированной версии стереоскопической камеры Z CAM V1 Pro и камеры Sony IVa. Клей, запрещенный для использования в космосе, пришлось удалить с механизма вместе с другими техническими характеристиками, влияющими на колебания температуры, поскольку тепло по-разному рассеивается в пространстве. Несколько месяцев назад команда отправила сильно модифицированную версию камеры EV-8, которая будет использоваться для выходов в открытый космос. Между тем, им также пришлось создать программное обеспечение, которое позволило бы видео 4K возвращаться на Землю для удаленного просмотра.

Феликс и Пол

Поскольку НАСА настаивает на том, чтобы все отснятые материалы были одобрены до того, как они будут представлены создателям фильма, они позаботились о том, чтобы наладить отношения с первой командой, которая будет работать с камерами, чтобы они могли обучать своих заменяющих снимать захватывающие моменты. «Нам нужно было время, чтобы экипаж астронавтов стал главными героями истории – и стал производственной бригадой на борту», ​​- сказал Лажунесс. «Нам пришлось создать производственный процесс, который позволил бы нам работать с земли удаленно и отвечать на их вопросы в режиме реального времени».

За это время они обучили команду держать камеры близко к месту действия. «Мы хотели разместить камеру так, как если бы она была членом экипажа, а не без тела или наблюдения на расстоянии», – сказал Лагонес. Это помогло астронавтам позволить камерам работать в некоторые человеческие моменты.

После того, как Кристина Кох, инженер Международной космической станции, приняла участие в часовом интервью, она продолжила запись, открывая банку свежих яблок, а затем позировав ее кусочками своему коллеге, который попытался схватить ее ртом. В результате получилась одна из самых волшебных сцен во втором эпизоде. В другом обманчивом эпизоде ​​группа астронавтов, вернувшихся на Землю, обнимает своих товарищей, пока их тела постепенно вращаются в тесноте. «Мы пытались сосредоточиться на типе контента, который заставлял аудиторию чувствовать, что это произошло в последнюю минуту», – сказал Рафаэль.

Этот проект совпадает с благоприятным временем для развивающейся космической индустрии. С недавним интересом к прибытию настойчивого Lander НАСА на Марс – в том числе Посадочное видео быстро распространилось Возможности камер виртуальной реальности в космосе только начинаются. Лаженесс сказал, что студия вела предварительные переговоры с НАСА об участии в предстоящих миссиях ARTEMIS, которые предназначены для возвращения астронавтов на поверхность Луны впервые за более чем 40 лет.

«Необходимо задокументировать следующие важные вехи в освоении космоса с помощью иммерсивных медиа», – сказал он. «Эти проекты действительно о человечестве. Они не о конкретных странах или людях. Они о понимании нашего места во вселенной в бесконечной вселенной. Предполагается, что этим путешествием будет поделиться со всеми на Земле».

Он добавил, что проекты Тома Круза и России не должны стать сюрпризом для тех, кто отслеживает стремление коммерциализировать доступ к космосу в коммерческих целях. Поскольку SpaceX продолжает продвигать свои амбиции, а такие компании, как Axiom, стремятся построить специальное коммерческое подразделение для Международной космической станции, в следующем десятилетии многие технологические и творческие амбиции могут быть сведены к нулю.

«Для меня очень органичное чувство – переход от освоения космоса к полному владению национальными космическими агентствами и открытием двери в частный сектор», – сказал Лагонес. «Мы видим результаты этого сейчас».

Первые два «Исследователя космоса: опыт Международной космической станции» теперь доступны в магазине Oculus и их можно увидеть в Quest, Quest 2 и Rift.

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