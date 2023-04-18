Исследователи Научного колледжа UTM поделились своими знаниями в области биоинформатики на совместном российско-малайзийском круглом столе, укрепляя двусторонние академические связи.

Три исследователя с факультета естественных наук Университета технологий Малайзии (UTM) недавно приняли участие в Российско-малайзийском онлайн-круглом столе по биоинформатике в Интернете, который длился один день 15 апреля 2023 года. Мероприятие было организовано Международным центром инноваций в науке, Технологии и образование (ICISTE) в Москве. Это был совместный проект UTM, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) из Малайзии, а также Института биомедицинской химии (IBMC) и Тюменского государственного университета из России. Круглый стол был направлен на укрепление академических связей между Россией и Малайзией посредством научного сотрудничества.

Факультет естественных наук в UTM был представлен двумя спикерами с кафедры биологических наук и кафедры химии, а именно ЧМ. Мохамед Фердоус Абдель Вахаб ум. Доктор.. Сиазвани Этри Имран и ассистент. Профессор Чм. Доктор Нораза Бассар и декан факультета естественных наук, профессор К.М. Доктор Зейтун Абдул Маджид.

Исследователи UTM предоставили снимки своих исследований в области биоинформатики, включая метагеномику утилизации промышленных отходов, анализ in silico вариантов глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы и оценку in silico ботанических компонентов из кассия классифицировать.

В круглом столе приняли участие 13 других спикеров из UKM, IBMC и Тюменского государственного университета, которые представили свои исследования по различным темам биоинформатики, таким как моделирование белков, структурная биология, лекарственные растения, секвенирование нового поколения, геномика, транскриптомика и метаболомика. Мероприятие длилось около 3,5 часов, его модерировали проф. Фердоус Рэй из УКМ и проф. Андрей Лисица из Тюменского государственного университета.

Сотрудничество между UTM и российскими учреждениями, включая IBMC, направлено на дальнейшее сотрудничество в области передовых научных и технологических исследований, особенно в области биоинформатики и вычислительной биологии. Разрабатываются планы фактического визита молодых исследователей из IBMC в UTM в мае, а также разрабатывается Меморандум о взаимопонимании между IBMC и UTM.

Эта совместная деятельность поддерживается Департаментом UTM (исследования и инновации) вице-канцлера и UTM International, которую координируют доктор Азлин Абд Джамиль и Эн. Ахмед Хиллман Бурхан. Помимо факультета естественных наук, исследователи из других отделов и центров UTM, таких как Департамент биомедицинской инженерии и медицинских наук, Факультет электротехники, Центр сердечно-сосудистой инженерии IJN-UTM и Институт ориентированных на человека Engineering, также участвуют в сотрудничестве Россия-ЮТМ.

Запись круглого стола можно посмотреть по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=q0LE6npKhco.

«Наука не знает страны, потому что знание принадлежит человечеству, и оно — факел, освещающий мир» — Луи Пастер.

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