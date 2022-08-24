Исследователи обнаруживают широкомасштабную кампанию в поддержку влияния в социальных сетях

Исследователи объявили в среду, что Facebook и Twitter первоначально пресекли ряд тайных кампаний влияния, направленных на распространение проамериканских настроений за рубежом.

а ОтчетОпубликованный совместно Стэнфордским университетом и Graphika, аналитической фирмой в социальных сетях, работающей с Facebook и Twitter, он обнаружил сотни неоригинальных учетных записей, предназначенных для распространения проамериканских взглядов на текущие события среди пользователей на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Неясно, кто стоит за проамериканскими кампаниями, действующими с 2017 года, хотя Facebook определил, что активность аккаунта исходит из США, а Twitter — из США и Великобритании.

«Мы видели, как они постоянно в кампаниях выступают в поддержку Соединенных Штатов и их союзников, особенно критически настроенных по отношению к России, Китаю и Ирану», — сказал Джек Стаббс, вице-президент по разведке Graphica.

Стаббс сказал, что в кампаниях использовались многие из тех же тактик, которые исследователи часто видят в аналогичных операциях в СМИ, направленных на дискредитацию Соединенных Штатов и их союзников. Это включает в себя создание поддельных персонажей с искусственно созданными профилями учетных записей на нескольких платформах и создание поддельных новостных сайтов, которые часто используют статьи из других источников в Интернете.

Похоже, что большая часть проамериканских кампаний направлена ​​на противодействие усилиям по обмену сообщениями со стороны России, Китая и Ирана. Общие темы включали критику Китая за его задержание уйгурских мусульман и Ирана за его репутацию в области прав человека.

После вторжения России в Украину некоторые аккаунты, нацеленные на страны Центральной Азии, были обнаружены кремлевским империализмом. Претензии В отчете говорится, что Россия оказывала давление на страны Центральной Азии, заставляя их сражаться за Москву, и поддерживала местные проукраинские протесты.

Кампании также часто публиковали статьи из новостных агентств, спонсируемых Западом, таких как финансируемые правительством США «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа», а также BBC.

Как это часто бывает, когда западные компании выявляют операции по оказанию влияния в социальных сетях, Facebook и Twitter быстро заблокировали соответствующие учетные записи, в то время как их учетные записи Telegram в Дубае и VK в России продолжали работать. Telegram и ВК не ответили на запросы о комментариях. YouTube заблокировал как минимум некоторые аккаунты, связанные с кампаниями, но также не ответил на запрос о комментариях.

Как и в случае с аналогичными кампаниями в пользу Китая, Ирана и России, Grafika не нашла доказательств успеха проамериканских усилий. Большинство учетных записей практически не взаимодействовали с пользователями.

«Это показывает ограничения использования этих неоригинальных методов», — сказал Стаббс.

«Подавляющее большинство просмотренных нами постов и твитов получили не более нескольких лайков и твитов», — добавил он.