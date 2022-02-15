Истории в Instagram получают лайки, поэтому вы можете отвечать, не отправляя личное сообщение

Instagram запускает новую функцию под названием «Нравится приватная история», которая позволяет вам лайкнуть чью-то историю в Insta, не отправляя ему личное сообщение. Раньше любой ответ, который вы отправляли кому-то об истории, будь то смайлик или целое сообщение, отображался как ответ в папке «Входящие»; С помощью этой новой функции вы можете выразить некоторую признательность за историю, не забивая личные сообщения пользователя.

«И теперь, когда вы будете проходить истории, между отправкой письма и этим маленьким воздушным змеем будет символ сердца», — Об этом заявил глава Instagram Адам Моссери в видео.. «И если вы нажмете на нее, вы отправите лайк автору этой истории, и этот лайк появится в листе просмотра, а не в вашей DM-цепочке с ним».

❤️ Особые лайки истории ❤️ Начиная с сегодняшнего выпуска, теперь вы можете отправить немного любви, ставя лайки историям людей, не отправляя личное сообщение. Лайки в историях являются частными и не имеют значения. Вместо этого они отображаются в виде сердечек рядом с ручками людей на листе просмотра «Истории». pic.twitter.com/l56Rmzgnnw Адам Моссери (@mosseri) 14 февраля 2022 г.

Примечательно, что у Stories не будет такого количества лайков, что сильно отличается от подхода, который Instagram выбрал для основных лент пользователей. Instagram (теперь под эгидой Meta) существует уже более двух лет. Скрытие тестовых лайков В основной ленте от Примите решение оставить его по умолчаниюхотя пользователи могут скрыть их в своих сообщениях.

Для лайков в историях вы не увидите общего числа, хотя вы можете увидеть, кому понравились ваши истории, когда вы посмотрите на лист просмотра истории. «Идея здесь состоит в том, чтобы убедиться, что люди могут выражать большую поддержку друг другу, а также немного очистить личные сообщения», — сказал Моссери.