картина : нинтендо

Решение Nintendo закрыть магазины Wii U и 3DS было встречено широкой критикой.Не из-за самих отключений — а это всегда происходит со старым оборудованием, — а из-за того, что они еще раз напомнили миру о том, как ужасно Nintendo обращается с доступом к своему бэк-каталогу, самому любимому (и самому ценному) в видеоиграх.

В то время как большинство случайных наблюдателей обеспокоены такими вещами, как тот факт, что скоро будет невозможно купить цифровую копию Плетеный ветерСуществует также проблема закрытия магазинов, затрагивающая сотни видеоигр, выпущенных только в цифровом формате и только для этих консолей, которые скоро прекратят свое существование.

Фонд истории видеоигр, который делает все возможное, чтобы сохранить старые видеоигры и оборудование.И, понятное дело, они недовольны, особенно тем фактом, что Nintendo «активно финансирует лоббирование, которое не позволяет даже библиотекам предоставить легальный доступ к этим играм»:

Прискорбно, что люди больше не смогут покупать цифровые 3D-игры или игры для Wii U, но мы понимаем реалии бизнеса, принятые в связи с этим решением. Чего мы не понимаем, так это пути, по которому Nintendo ожидает своих поклонников, если они захотят играть в эти игры в будущем. Будучи платным членом Ассоциации развлекательного программного обеспечения, Nintendo активно финансирует лоббирование, которое не позволяет даже библиотекам предоставлять легальный доступ к этим играм. Отказ от коммерческого доступа понятен, но предотвращение институциональной работы по поддержанию этих названий на вершине этого фактически разрушительно для рекордов видеоигр. Мы призываем членов ESA, таких как Nintendo, переосмыслить свою позицию по этому вопросу и работать с существующими организациями, чтобы найти решение.

Как они сказали выше, каждый может «понять реальность работы, проделанной этим решением». Консоли приходят и уходят, как и их рынки. но исполнение Это по-прежнему катастрофа каждый раз, когда Nintendo пытается это сделать, в то время как их энергичное презрение даже к самым разрушительным усилиям по сохранению непростительно и, как говорит VGHF выше, «фактически разрушительно» для истории видеоигр.

Люди склонны легкомысленно относиться к Nintendo по самым разным причинам, большинство из которых связано с ностальгией и тщательно организованной общей индивидуальностью «дружелюбной» компании, но это действительно ерунда.