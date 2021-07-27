«Исторический итог»: Министр спорта высоко оценивает победу российских пловцов в олимпийской медали

Москва, 27 июля. Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, завоевавшие олимпийское золото и серебро соответственно на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в Токио, достигли исторического результата, заявил министр спорта России Олег Матицын.

Рылов стал первым россиянином за 25 лет, завоевавшим олимпийскую золотую медаль по плаванию. В последний раз российские пловцы выиграли Олимпиаду 1996 года, когда золото выиграли Александр Попов и Денис Панкратов.

“[You] Мы хотим видеть такие гонки снова и снова, вот насколько увлекательна битва российских капитанов. Наши спортсмены добились исторического результата. Впервые за 25 лет российский пловец завоевал золотую медаль на Олимпийских играх, а золото и серебро в финале индивидуальных соревнований по плаванию спортсмены не завоевали с Олимпийских игр 1980 года в Москве. Поздравляю тренеров сборной России. и Федерация плавания России об этом успехе ».

Отдельно он отметил завершение финального забега – пловцы разделяли 0,02 секунды. «Наши пловцы были невероятно сильны в финале 100 м на спине. Было ясно, что Евгений и Клемент очень настроены на победу, а судьбу золотой медали решали сотни секунд», – добавил министр.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.