История в космосе: 26 сентября исполняется 38 лет, когда российская ракета Союз ускользнула от взрыва на стартовой площадке.

Сегодня, 23 сентября 1983 года, российская ракета «Союз» взорвалась на стартовой площадке, в то время как два астронавта находились внутри своего космического корабля, в частности, «Союз Т-10-1», на вершине этой ракеты.

Вспомните тридцать восьмой год извержения, Space.com Согласно сообщению, космонавты Владимир Титов и Геннадий Стрекалов едва выжили.

Миссия Титова и Стрыкалова заключалась в запуске космонавтов с космодрома Байконур в Казахстане на космическую станцию ​​Салют-7.

Примерно за 90 секунд до предполагаемого пуска их ракеты на стартовой площадке возник пожар.

К счастью, система аварийного покидания выбросила космическую капсулу астронавтов с вершины ракеты всего за две секунды до взрыва, вызванного пожаром. Пока что это был единственный случай, когда пришлось использовать систему аварийного покидания.

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(Фото: НАСА на Викискладе)

На этом изображении показан космический корабль “Союз Т-10-1”, использующий систему Launch Escape для запуска вдали от взрывной ракеты-носителя.

Ракета аварийного покидания

а Российская космическая сеть В докладе говорится, что на протяжении десятилетий ракеты оставались самыми быстрыми, не говоря уже о самом опасном транспортном средстве, когда-либо изобретенном людьми.

Уже не удивительно, что инженеры приложили немало усилий для создания страховых полисов на случай, если что-то пойдет не так, пока астронавты и космонавты путешествуют за пределами атмосферы Земли.

Неожиданно этот космический объект также определил, что наиболее практичный способ уйти от вышедшей из строя ракеты – это использовать другую специальную ракету.

Этот подход использовался на борту многих поколений космических кораблей, включая «Аполлон», американский «Меркурий» и российский «Союз».

Вышеупомянутая система получила шанс зарекомендовать себя в реальных или зачастую реальных чрезвычайных ситуациях.

Требуется достоверная диагностика космического корабля “Союз”.

Для работы системы аварийного покидания необходима надежная диагностика космического корабля «Союз», которая выявила бы все возможные неисправности на борту ракеты-носителя.

В то время многолетний опыт, в частности, с космическим кораблем Восток и его ракетой, дал инженерам хорошую идею, которая может пойти не так во время запуска.

В начале 60-х годов К.Д. Бушуев провел встречу с руководителями ОКБ-1, в том числе с С.Крюковым и Б. Чертоком. Э. Шабаров, В. Тимченко и С. Охапкин завершали список возможных отказов.

Перечисленный список включает потерю управления, которая может быть обнаружена датчиками гироскопа, раннее разделение ступеней ускорителя на ступени 1, потерю давления в камерах сгорания, отсутствие скорости и потерю тяги, обнаруженную по возникновению невесомости на борту.

Спастись от взрыва

Союз-10-1 – первая вышедшая из строя платформа с экипажем. в соответствии с Astronautix.com В отчете говорится, что ракета-носитель «взорвалась на платформе», а вышка спасения спасла экипаж, который отошел от своей капсулы на «20G».

Примерно за минуту до взлета возник пожар, в результате которого произошел взрыв на базе усиления «Союз». Поскольку Стрекалов уже летал раньше, он может определить, что не так, по звукам, исходящим от ускорителя, прежде чем он взорвется.

В ответ на то, что он смог определить, он затянул ремни безопасности и сказал Титову сделать то же, что и он, в ожидании срабатывания системы аварийного спасения.

Через несколько секунд аварийная вышка «Союз» разогналась до 20 g, переместив ракету с платформы на безопасное расстояние.

Это была вторая попытка снять Стрекалова и команду Титова для выполнения своей миссии по увеличению солнечных батарей Салюта-7, как показано на факты о космосе.

В апреле астронавтам не удалось состыковаться с кораблем «Союз Т-8», и теперь они находятся на суше для физической оценки после того, как High-G сбежал с ракеты-носителя.

Такую задачу должен выполнить экипаж Александрова и Лякова, которые уже находятся на борту станции, хотя специально для этого подготовки не проходили.

Соответствующая информация о ракете Союз, ускользнувшей от взрыва в 1983 году, представлена ​​на видео Джека Ван Ойена на YouTube ниже:

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