История Грегора Менделя показывает, почему наука не должна управляться идеологией

20 июля 2022 года исполняется 200 лет со дня рождения ученого-революционера Грегора Иоганна Менделя. Он предположил, что информация о «чертах» передается от одного поколения к другому в виде отдельных «элементов» и что черты в текущем поколении можно проследить до предыдущих поколений. Идея была революционной, потому что до Менделя не существовало теории механизма наследственности. Теория Менделя, наряду с эволюционной теорией, выдвинутой Чарльзом Дарвином, заложила основы биологии.

Мендель закончил свое образование в гимназии в Троупо. Учитель физики в гимназии Фридрих Франц, который был впечатлен его талантами в физике и естественных науках, сделал ему судьбоносное предложение. Франц, священник, сказал Менделю, что Орден августинцев католической церкви ценит интеллектуальные занятия. Он предположил, что священство может предложить Йохану путь обучения и образования. Иоганн принял предложение и присоединился к аббатству св. Фомы в Брунне (ныне Брно) в 1843 году и изменил свое имя при крещении Иоганн на Грегор. Сирил Кнапп (1792–1867) был аббатом аббатства Святого Фомы, а также интересовался наукой, особенно растениеводством и животноводством. Он построил для Грегора оранжерею (оранжерею), чтобы заниматься разведением растений. По словам Эббота Кнаппа, вопросы для исследования заключаются в следующем: «Что наследуется и как?» Эти вопросы мотивировали Менделя в его экспериментах.

Между 1857 и 1864 годами Мендель провел серию опытов по селекции растений в монастырском саду, которые впечатляли своей продуманностью в планировании, наблюдении и анализе, а также в интерпретации результатов. Его эксперименты были тщательно продуманы, чтобы ответить на вопросы об особенностях сыновей по сравнению с родителями. Он собрал данные о десятках тысяч растений гороха в нескольких поколениях и провел подсчет рассчитанных характеристик и пропорций. Он искал обобщаемые законы из числовых данных. Это было очень успешно. Мендель представлял члена интеллектуального сообщества 19-го века, которое выводило законы («законы Менделя») из подсчетов и родословных.

Он представил доклад под названием «Эксперименты по гибридизации растений», содержащий результаты своих экспериментов, в Общество изучения естественных наук в Брунне в 1865 году. в вопрос, и ни одно сердцебиение не учащалось… Одинокая душа не понимала его». Статья Менделя была опубликована в Proceedings of the Meeting в 1866 году. Однако за следующие 35 лет его работа цитировалась всего три раза в научной литературе.

После 35 лет забвения, в 1900 году, три ботаника — Хьюго де Врис (Нидерланды), Карл Коренс (Германия) и Эрих фон Чермак (Австрия) — независимо друг от друга подтвердили его работу. Законы Менделя стали широко известны.

Удивительно, как быстро ученые обнаружили, что открытия Менделя применимы не только к гороху, но и к человеку. Арчибальд Джаррод заявил в 1902 году, что передача болезни человека, называемой алкаптонурией, — болезни с множеством проявлений, включая изменение цвета кожи и потемнение пота, — соответствует законам Менделя.

К сожалению, рациональная основа менделизма была полностью подорвана в годы правления Сталина (1878-1953 гг.). Агроном Трофим Лисин (1898-1976) убедил Сталина в том, что экологически измененные признаки наследуемы во всех клетках организма. Это свидетельствовало о марксистской концепции общественного развития. Сталин запретил менделевскую генетику в России и во всех странах, находящихся под русским влиянием.

Хотя Мендель ввел доказательную модель наследственности, его вклад остался неоцененным и был похоронен на 35 лет. Мы можем только догадываться, почему. Во-первых, это было «преждевременно» найти его. Те, кто делает ранние открытия, могут быть осмеяны своими сверстниками. Менделю повезло, что его просто проигнорировали. Во-вторых, он был монахом и официально не принадлежал к научному истеблишменту. Ученые обычно не принимают открытий, сделанных людьми за пределами их учреждения. В-третьих, научный метод, которым пользовался Мендель, был революционным для своего времени. Возможно, он был первым ботаником, серьезно применившим математику к биологии. Ботаники работают, наблюдая, а не экспериментируя. О результатах экспериментов естествоиспытателей, таких как Чарльз Дарвин, судили на основе наблюдений, а не расчетов. В этом, несомненно, причина успеха Менделя, но, вероятно, и причина того, что мир естественных наук еще не готов к его открытиям. В-четвертых, он был застенчив и не пропагандировал свое открытие вслух.

Историческое пренебрежение научным вкладом Менделя дает нам много уроков. Наш разум должен быть открыт для восприятия новых идей, даже если они радикальны. Сегодня широко используются слова «новый» и «инновация». Однако я не уверен, что если бы Мендель прибыл сегодня с «преждевременным» открытием, ученые тепло приветствовали бы его и его открытие. Ученые, безусловно, научились ценить важность междисциплинарных подходов к науке, но они еще не избавились от предубеждений и еще не дружелюбно относятся к идеям, генерируемым за пределами их учреждения.

Обработка менделевских принципов Лысенко, который был директором Института генетики в СССР, в 1940-х годах также дает нам уроки. Нападки Лысенко на менделевскую науку и его хитрость в выдвижении теории (наследования признаков, приобретенных в окружающей среде), не основанной ни на каких научно выведенных доказательствах, но идеологически апеллирующей к тоталитарному режиму, привели к преследованию — и даже смерти — многих ученых, которые выступал против или поддерживал теорию Менделя. Сейчас мы являемся свидетелями празднования лженауки, которая совпадает с идеологией, как в Индии, так и в других местах. Катастрофа неизбежна, когда общество отказывается от опоры на научные данные, а центральное место занимают политическая идеология и убеждения. Давайте громко поддержим науку, основанную на фактах, и сильно порадуемся науке, основанной на идеологии. Это было бы достойной данью уважения Менделю к его 200-летию.

Автор — Национальная кафедра науки (научное отличие) правительства Индии.