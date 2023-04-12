История, Коэффициенты выбора № 1, Лучшие прогнозы

Лотерея драфта НХЛ-2023: дата, шансы на первый выбор, лучшие шансы появилось в оригинале NBC Спорт Чикаго

Да начнется лотерея Коннора Бедарда!

На самом деле, гонка за последнее место в турнирной таблице НХЛ началась некоторое время назад, когда Бедард стал лотерейным билетом для одной команды.

Талант поколения такого калибра может быстро сменить цель команды НХЛ в межсезонье с подпрыгивания мячей для пинг-понга на завоевание Кубка Стэнли. Бедард входит в драфт как самый перспективный хоккеист со времен Коннора Макдэвида в 2015 году.

Это означает, что в этом году ставки высоки: единодушный выбор № 1 и другие желанные перспективы ждут своего выбора в верхней части драфта.

Вот все, что вам нужно знать о лотерее драфта НХЛ…

Когда состоится лотерея НХЛ 2023?

Драфт НХЛ-2023 состоится в понедельник, 8 мая, в 19:00 по восточному времени.

Как работает лотерея драфта НХЛ?

Команда НХЛ, завершившая регулярный сезон с наименьшим количеством очков, имеет лучшие шансы.

У этой команды будет 25,5-процентный шанс занять первое место в лотерее. Шансы на команду со вторым худшим результатом падают до 13,5%, и шансы постепенно снижаются для всех 16 команд, не прошедших квалификацию в плей-офф.

Однако в рамках изменений, внесенных НХЛ в систему лотереи, введенных в 2022 году, только 11 худших команд имеют право на выбор № 1. Команды могут набрать до 10 очков в лотерее драфта. Таким образом, если команда с 16-м худшим местом в лиге выиграет в лотерею, она поднимется только на шестое место.

Сгенерированные компьютером комбинации из четырех чисел назначаются случайным образом. Пронумерованные шары помещаются в лототрон и каждые 15 секунд вынимаются четыре шара. Команда, собравшая выигрышную комбинацию, получает право выбора.

Пронумерованные шары возвращаются в машину, и процесс повторяется для следующего выбора. Количество жеребьевок было сокращено с трех до двух, начиная с 2022 года, чтобы гарантировать, что команда финиширует последней в турнирной таблице не позднее 3-го места.

История продолжается

Остальная часть порядка драфта устанавливается в порядке, обратном драфту.

Команды не могут выиграть в лотерею более двух раз за пятилетний период, начиная с 2022 года. Поэтому, если команда «Монреаль Канадиенс», выигравшая в лотерею 2022 года, снова выберет первый выбор в этом году, они не будут иметь право на следующий лучший выбор. лотерея из трех шашек.

У какой команды лучшие шансы в лотерее драфта НХЛ 2023?

Команды, находящиеся в нижней части лиги, делают все возможное, чтобы убедиться, что у них лучшие шансы на участие в лотерее.

в Чикаго Блэкхокс Он проиграл 11 из своих последних 12 игр (GP до 10 апреля), что стало худшим хоккейным рекордом с двумя играми, оставшимися в регулярном сезоне.

«Коламбус Блю Джекетс» проиграли семь из восьми последних игр. Как и у «Блэкхокс», у «Блю Джекетс» 56 очков, но осталось сыграть еще три игры.

«Анахайм Дакс» проигрывает 11 игр подряд, поскольку они вступают в свои последние две игры в сезоне.

в Сан-Хосе Шаркс Они пошли 4-18 за последние 22 игры.

Одна из этих четырех команд получит лучшие шансы на первый выбор.

Вот шансы для каждой из 11 команд, которые в настоящее время имеют право на выбор № 1, основанные на матчах, сыгранных до 10 апреля…

1. Чикаго Блэкхокс, 25–49–6 (0,350) — 25,5%

2. «Коламбус Блю Джекетс», 24–47–8 (0,354) — 13,5%

3. Анахайм Дакс 23-45-12 (0,362) — 11,5%

4. Сан-Хосе Шаркс 22-42-16 (0,375) — 9,5%

5. Монреаль Канадиенс, 31-43-6 (0,425) — 8,5%

6. Аризона Койот, 28-40-13 (0,426) — 7,5%

7. Филадельфия Флайерз29-38-13 (.444) — 6,5%

8. Ванкувер Кэнакс, 36-37-7 (0,494) – 6,0%

9. Вашингтон Кэпиталз 35-36-9 (0,494) — 5,0%

10. Детройт Ред Уингз, 35-35-10 (0,500) 3,5%

11. Сент-Луис Блюз, 37-36-7 (0,506) — 3,0%

Кто наиболее перспективен на драфте НХЛ-2023?

Конор Бедард — 17-летняя нападающая Регина Баттс стала лучшим бомбардиром WHL в регулярном чемпионате, забив 71 гол и набрав 143 очка в 57 играх. На чемпионате мира среди юниоров 2023 года Бедард установил рекорд по количеству очков за карьеру канадца (36) и количеству голов за карьеру канадца (17).

Адам Фантилли — Нападающий-первокурсник Мичигана был награжден Мемориальной премией Хоби Бейкера как лучший хоккеист американского колледжа. Фантелли лидировал в NCAA по очкам (65) и голам (30) и был пятым по передачам (35) в 36 играх.

Матвей Мичков — Ранние времена Угрожающий конкурент Впервые в общем зачете российская суперзвезда Конор Бедард забил 70 голов на молодежном уровне сборной России до 16 лет, а за свой 16-летний сезон на уровне U-20 он установил рекорд по количеству голов среди 16-летних футболистов Уровень МХЛ с 38 голами и 56 очками. Разделив время между МХЛ и КХЛ в этом сезоне, Мичков забил 13 послесезонных голов, в том числе победный в чемпионате.

Лео Карлсон 18-летний игрок забил 10 голов и сделал 15 результативных передач в 44 матчах регулярного сезона за «Эребру» Шведской хоккейной лиги. Мощный плеймейкер и владеющий шайбой Карлссон помог Швеции выиграть золото на чемпионате мира U-18 2022 года.

Когда состоится драфт НХЛ 2023?

Узнайте, где окажутся все вышеупомянутые проспекты во время драфта НХЛ 2023 года в среду, 28 июня. Он пройдет на арене Бриджстоун в Нэшвилле, штат Теннесси.