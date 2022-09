История легендарного драконьего логотипа Mortal Kombat

Возможно, вы видели силуэт человеческая битваЛоготип дракона встречается так часто, что даже не задумываешься о том, как мало в нем смысла. Драконов изначально не было человеческая битва, и не влияет на предысторию многомерного турнира по боевым искусствам, чтобы определить судьбу планеты. Так в чем же дело? Соавтор Джон Тобиас теперь объясняет, что культовый дракон был вдохновлен статуей на столе его босса.

Недавно Тобиас заново открыл для себя свой оригинальный карандашный рисунок логотипа дракона и Твиттер взял верх Чтобы поделиться предысторией того, как он стал центральной иконой многолетней серии файтингов. У генерального менеджера Midway Кена Федесны на столе стояла золотая фигурка китайского дракона с четырьмя пальцами, которую Тобиас, по-видимому, увидел однажды, когда коллега одолжил ее, чтобы отсканировать и загрузить в качестве актива.

Вдохновение для использования дракона в качестве символа фэнтезийного героизма пришло из «Атаки дракона», которая ранее оспаривалась в названии нашей игры. [Ed Boon] А ты поменял на «Смертельную битву», он Написал в Твиттере вчера. Это рабочее название вдохновлено одноименной песней группы Queen. Хотя в конечном итоге они были прекращены, цвета, упомянутые в оригинальной песне, легли в основу последнего аркадного шкафа, в который также входил китайский дракон из офиса Федесны.

“I had been thinking of creating an icon to represent the fictional tournament, but also to brand the game with a symbol… like Superman’s ‘S’ or Batman’s bat symbol,” Tobias wrote. The final design ended up being a combination of the yin-yang symbol and the profile of the dragon’s head. Tobias’ sister thought it looked like a seahorse, but 30 years later it’s synonymous with one of the bloodiest and most popular fighting game franchises ever. The Он тоже существует до сих пор.

Тем временем фанаты отчаянно ждут новостей о следующей игре серии. последний Вышел в 2019 годуДо сих пор не было никаких подсказок о времени Смертельная битва 12 можно ожидать. Ожидалось, что режиссер Эд Бун и NetherRealm Studios сосредоточатся на работе. несправедливость 3, но официального объявления об этом тоже не было, а хаотичное слияние Warner Bros. Discovery опасается худшего. Возможно, NetherRealm сможет заполнить пустоту своей 30-летней юбилейной коллекцией, которая перенесет прошлое серии в настоящее.