История предполагаемого убийства из «Любовного треугольника» в Орегоне повторится в субботу «48 часов»

а “48 часов” Ролик об убийстве и предполагаемом любовном треугольнике в штате Орегон будет повторяться 31 июля после первого выхода в эфир в октябре 2020 года. «Убийство Анны Рыбкиной» исследует события, связанные со смертью 27-летней Рыбкиной в 2017 году. Русская, которая была найдена. Ее тело находилось на проселочной дороге в округе Бентон менее чем через семь недель после въезда в Соединенные Штаты.

Как отмечает The Oregonian / Oregon Live в 2017 году, 27-летний Уильям Чейз Харгроув из Корваллиса столкнулся с обвинением в убийстве в связи с смертью Рыпкиной. The Oregonian / Oregon Live сообщила, что прокуроры считали, что Рыбкина была в «отношениях любовного треугольника» с Харгроувом и другой женщиной, и что другая женщина поставила Харгроуву «ультиматум: либо она, либо другая, и он принял решение».

Власти считали, что Рыбкина приехала в США из-за своей связи с Харгроувом.

В эпизоде ​​«48 часов» репортер Трейси Смит взяла интервью у Мишель Чавес, которая встречалась с Харгроувом, когда он «флиртовал с Рыпкиной», говорится в пресс-релизе CBS. Чавес, которому не было предъявлено обвинение в совершении преступления, сказал Смиту в интервью, что она поставила Харгроуву ультиматум, согласно которому он должен был выбрать между Чавесом и Ребекиной.

“Убийство Анны Рыбкиной” возобновится в эфире “48 часов” в субботу, 31 июля, в 22:00 на канале CBS.

– Кристи Тернквист

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