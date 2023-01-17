История ARM, часть 3: назад полный круг

История до сих пор: По мере того, как 20-й век подходил к концу, ARM стояла на пороге масштабных изменений. Под руководством своего первого генерального директора Робина Саксби компания выросла с 12 инженеров в ангаре до сотен сотрудников и стала предпочтительным выбором чипов RISC для быстрорастущего рынка мобильных устройств. Но мобильный и компьютерный миры начинают сливаться, и гиганты второй индустрии не собирались уступать выскочкам первой. (Это последняя статья в серии из трех частей. Читайте дальше. По мере того, как 20-й век подходил к концу, ARM стояла на пороге масштабных изменений. Под руководством своего первого генерального директора Робина Саксби компания выросла с 12 инженеров в ангаре до сотен сотрудников и стала предпочтительным выбором чипов RISC для быстрорастущего рынка мобильных устройств. Но мобильный и компьютерный миры начинают сливаться, и гиганты второй индустрии не собирались уступать выскочкам первой. (Это последняя статья в серии из трех частей. Читайте дальше. Часть 1 Часть 2 .)

Все началось, как и многое другое в истории ARM, с Apple.

Стив Джобс с триумфом вернулся в компанию, соучредителем которой он был. Красочный выпуск жевательной резинки iMac В 1998 году соглашение с Microsoft и продажа акций Apple ARM вывели компанию из состояния, близкого к банкротству, в прочную финансовую основу. Но iCEO от Apple все еще искал следующую большую вещь.

Джобс снабдил iMac новым разъемом FireWire, обеспечивающим быструю передачу видео и аудио. Формат файла под названием MP3 стал популярным среди пользователей компьютеров для обмена музыкой на своих компьютерах, и компании уже начали производить портативные MP3-плееры. Но у этих устройств был небольшой объем памяти, низкая скорость передачи данных по USB 1.0 и ужасное программное обеспечение. Джобс стал одержим идеей создания плеера и посвятил проекту практически все свое время.

Apple сотрудничала с компанией PortalPlayer, которая работала над собственным плеером. Аппаратное обеспечение использует специальный чип ARM, PP5502. Это была система на чипе с двумя ядрами ARM7, работающими на частоте 90 МГц, с 32 МБ встроенной памяти. Единственным крупным чипом на материнской плате был контроллер FireWire. Гибкость лицензии ARM упростила разработку ЦП с выделенной схемой для таких вещей, как декодирование MP3.

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Что проще? Его знакомый, доктор Джон Симс, рассказал мне историю о другой компании, производившей MP3-плееры примерно в то же время. Одному инженеру потребовалось всего шесть месяцев, чтобы добавить цифровой сигнальный процессор (DSP) к стандартной конструкции ARM. У конкурирующей компании, которая производила чипы с нуля, а не сотрудничала с ARM, было 60 инженеров, и проект занял в три раза больше времени.

iPod был выпущен в 2001 году, и после того, как была выпущена совместимая с Windows версия, им стал маленький музыкальный плеер. промышленный стандарт. На пике популярности устройств ежегодно продавалось более 50 миллионов iPod. В то время как люди были очарованы его интерфейсом, простотой использования и отличительными белыми динамиками, большинство из них не понимало, что iPod на самом деле был мини-компьютером. У него был процессор, память, небольшой жесткий диск и операционная система, а сенсорное колесо и кнопки были похожи на мышь и маленькую клавиатуру. У него даже есть матричный дисплей, на котором можно играть в простые игры.

Говоря об играх, вторая крупная победа ARM пришлась на 2001 год в виде Game Boy Advance от Nintendo. Преемник оригинального Game Boy, он поставлялся с ядром ARM7 с частотой 16,8 МГц и встроенной памятью. Он также имеет Sharp LR35902 для совместимости с устаревшей системой. Даже портативные игровые приставки переходили с микросхем CISC на микросхемы RISC.