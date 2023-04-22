Источники сообщают, что администрация Байдена склоняется к эвакуации американского персонала из Судана.

Два источника, знакомые с планом, сообщили NBC News, что администрация Байдена склоняется к эвакуации государственных служащих США из Судана после почти недели ожесточенных боев между военными и конкурирующей военизированной группировкой в ​​столице Хартуме.

По словам военного чиновника и двух сотрудников Конгресса, в эвакуации будут участвовать десятки граждан США, которые работают под эгидой посольства США. В четверг Пентагон объявил, что Соединенные Штаты направят в регион дополнительные силы на случай, если они потребуются для эвакуации.

«Мы уделяем пристальное внимание и оцениваем ситуацию на местах, но окончательное решение еще не принято», — заявил журналистам в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Ведант Патель, отвечая на вопрос о возможной эвакуации. «Это текучая ситуация».

Трехдневное перемирие было достигнуто на рассвете в пятницу между суданской армией и Силами оперативной безопасности, чтобы разрешить поток гуманитарной помощи и празднование исламского праздника Ураза-байрам, но было не сразу ясно, как долго продлится прекращение огня. последний. будет работать.

Патель сказал: «Сообщения о продолжающемся неизбирательном насилии в Судане угрожают безопасности всех гражданских лиц и угрожают стремлениям суданского народа к переходу к демократии». «Мы глубоко обеспокоены сообщениями о продолжающихся столкновениях, нападениях на мирных жителей и грабежах и призываем Суданские вооруженные силы и Силы оперативной поддержки соблюдать общенациональное прекращение огня, по крайней мере, до окончания Курбан-байрам. [on] Воскресенье 23 апреля. «

Первая смерть США в Судане была подтверждена в пятницу, но Государственный департамент подчеркнул, что гражданам США, находящимся в Судане, не следует ожидать упорядоченной эвакуации правительства США в настоящее время из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Совет по поездкам, выпущенный Государственным департаментом Судана, предостерегает американцев от поездок в восточноафриканскую страну с августа 2021 года.

«Крайне важно, чтобы граждане Соединенных Штатов и Судана приняли собственные меры, чтобы оставаться в безопасности в этих сложных обстоятельствах», — сказал Патель в пятницу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что дипломатический конвой США подвергся обстрелу в результате очевидного нападения боевиков, связанных с одной из противоборствующих сторон, назвав инцидент «безрассудным» и «безответственным».

Государственный департамент создал Целевую группу по военным конфликтам в Судане для надзора за планированием, управлением и логистикой Департамента, связанными с событиями в Судане. NBC News сообщает, что в Судане находится более 16 000 американцев, многие из которых имеют двойное гражданство. Около 500 из этих граждан США связались с посольством США по состоянию на среду, и 55 запросили эвакуацию, и ожидается, что их число возрастет.