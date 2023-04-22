Источники сообщают, что администрация Байдена склоняется к эвакуации американского персонала из Судана.

Два источника, знакомые с планом, сообщили NBC News, что администрация Байдена склоняется к эвакуации государственных служащих США из Судана после почти недели ожесточенных боев между военными и конкурирующей военизированной группировкой в столице Хартуме.
По словам военного чиновника и двух сотрудников Конгресса, в эвакуации будут участвовать десятки граждан США, которые работают под эгидой посольства США. В четверг Пентагон объявил, что Соединенные Штаты направят в регион дополнительные силы на случай, если они потребуются для эвакуации.
«Мы уделяем пристальное внимание и оцениваем ситуацию на местах, но окончательное решение еще не принято», — заявил журналистам в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Ведант Патель, отвечая на вопрос о возможной эвакуации. «Это текучая ситуация».
Трехдневное перемирие было достигнуто на рассвете в пятницу между суданской армией и Силами оперативной безопасности, чтобы разрешить поток гуманитарной помощи и празднование исламского праздника Ураза-байрам, но было не сразу ясно, как долго продлится прекращение огня. последний. будет работать.
Патель сказал: «Сообщения о продолжающемся неизбирательном насилии в Судане угрожают безопасности всех гражданских лиц и угрожают стремлениям суданского народа к переходу к демократии». «Мы глубоко обеспокоены сообщениями о продолжающихся столкновениях, нападениях на мирных жителей и грабежах и призываем Суданские вооруженные силы и Силы оперативной поддержки соблюдать общенациональное прекращение огня, по крайней мере, до окончания Курбан-байрам. [on] Воскресенье 23 апреля. «
Первая смерть США в Судане была подтверждена в пятницу, но Государственный департамент подчеркнул, что гражданам США, находящимся в Судане, не следует ожидать упорядоченной эвакуации правительства США в настоящее время из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Совет по поездкам, выпущенный Государственным департаментом Судана, предостерегает американцев от поездок в восточноафриканскую страну с августа 2021 года.
«Крайне важно, чтобы граждане Соединенных Штатов и Судана приняли собственные меры, чтобы оставаться в безопасности в этих сложных обстоятельствах», — сказал Патель в пятницу.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что дипломатический конвой США подвергся обстрелу в результате очевидного нападения боевиков, связанных с одной из противоборствующих сторон, назвав инцидент «безрассудным» и «безответственным».
Государственный департамент создал Целевую группу по военным конфликтам в Судане для надзора за планированием, управлением и логистикой Департамента, связанными с событиями в Судане. NBC News сообщает, что в Судане находится более 16 000 американцев, многие из которых имеют двойное гражданство. Около 500 из этих граждан США связались с посольством США по состоянию на среду, и 55 запросили эвакуацию, и ожидается, что их число возрастет.
Представитель Майкл МакКол, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, направил в пятницу письмо Блинкену, в котором выразил озабоченность по поводу безопасности американцев в Судане и призвал агентство не повторять ошибок, связанных с эвакуацией правительственного и частного персонала США. Граждане Афганистана в 2021 году.
Патель сказал: «На протяжении всего этого процесса, даже когда я слышал, как секретарь говорил об этом во время экскурсий, мы также очень четко и последовательно заявляли о том, что этот отдел уделяет пристальное внимание этому вопросу… Мы принятие надлежащих мер, соответствующих прецеденту извлеченных уроков, не только в отношении Афганистана, но и в других обстоятельствах, когда у нас был персонал на местах, которому угрожала опасность».
В пятницу официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что президент Джо Байден в конечном итоге примет решение об эвакуации, «но оно будет основано на рекомендациях, которые он получит от высокопоставленных военных руководителей и Государственного департамента».
Пентагон также заявил, что перебросил небольшое количество военнослужащих на базу в Джибути, недалеко от Африканского Рога, для поддержки эвакуации.
После встречи руководителей оборонных ведомств со всей Европы и мира на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны Ллойд Остин сказал, что они были размещены там, «чтобы убедиться, что мы предложим как можно больше вариантов, если нас попросят что-то сделать».
Вашингтон всегда имел ограниченное влияние в Судане, хотя это начало меняться после того, как в 2019 году был свергнут диктатор Омар аль-Башир, и страна начала двигаться к демократии.
Замечания Остина прозвучали после того, как главнокомандующий армией Судана генерал Абдель Фаттах Бурхан пообещал, что армия победит и обеспечит «безопасный переход огромной страны к гражданскому правлению», сообщает Associated Press.
Речь Аль-Бурхана прозвучала через 18 месяцев после того, как он объединил усилия с нынешним соперником и командующим RSF генералом Мохамедом Хамданом Дагало — бывшим торговцем верблюдами, широко известным как Хемедти, — чтобы захватить власть в результате переворота, свергнувшего продемократические силы в Судане.
Оба мужчины были лидерами борьбы с повстанцами против восстания в суданском регионе Дарфур, конфликта, в результате которого в 2005 году Башир стал первым в мире лидером, которому Международный уголовный суд предъявил обвинение по подозрению в геноциде.
Затем они были частью военного истеблишмента, который помог свергнуть аль-Башира после массовых народных волнений, породив надежды на демократию после 30 лет пребывания у власти.
Но два генерала оставались крупными политическими фигурами в последующие очень неспокойные годы.
Обе стороны расходятся во мнениях относительно того, как интегрировать RSF в армию, что является обязательным условием рамочного соглашения. Военные хотят, чтобы процесс перехода произошел в течение двух лет, в то время как RSF заявили, что это может занять 10 лет.
Переговоры прервались, и крайний срок 11 апреля для подписания соглашения наступил и прошел.
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