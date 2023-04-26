Источники сообщают, что аль-Башир перед боем был переведен в военный госпиталь.

ДУБАЙ (Рейтер) — Свергнутый лидер Судана Омар аль-Башир был переведен из тюрьмы Кобер в военный госпиталь в столице Судана до того, как 15 апреля начались ожесточенные бои, сообщили два источника в больнице.

Местонахождение Аль-Башира оказалось под вопросом после того, как бывший министр в его кабинете Али Харун объявил во вторник, что он вышел из тюрьмы вместе с другими бывшими чиновниками.

И аль-Башир, и Харун разыскиваются Международным уголовным судом за предполагаемые зверства в Дарфуре.

Бои в Судане снова вспыхнули поздно вечером во вторник, несмотря на то, что враждующие группировки объявили о прекращении огня, поскольку все больше людей бежали из Хартума на фоне хаоса.

Суданские вооруженные силы и военизированные силы оперативной поддержки договорились о 72-часовом прекращении огня, начиная со вторника, после переговоров при посредничестве США и Саудовской Аравии.

Репортер Reuters сообщил, что после наступления темноты в Омдурмане, одном из городов-побратимов Хартума на Ниле, были слышны выстрелы и взрывы, где армия использовала беспилотники для обстрела позиций RSF.

Спецпредставитель ООН по Судану Волкер Бертес заявил во вторник Совету Безопасности ООН, что режим прекращения огня «похоже, пока соблюдается на некоторых участках».

Однако он сказал, что ни одна из сторон не проявила готовности «вести серьезные переговоры, что указывает на то, что обе стороны верят в возможность достижения военной победы над другой».

«Это просчет», — сказал Пертес, добавив, что аэропорт Хартума работал, но взлетно-посадочная полоса была повреждена.

Первые турецкие граждане, эвакуированные из Судана, вернулись в Турцию в среду, и Саудовская Аравия заявила, что эвакуировала 13 своих граждан и 1674 других человека без каких-либо признаков готовности противоборствующих сторон к серьезным переговорам.

Турки пришли из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, прибыв туда по суше из Хартума.

Позже в среду ожидается еще несколько рейсов для эвакуации оставшихся граждан Турции, которые пересекли границу Эфиопии из Судана.

(Репортаж Мехмета Эмина Калескана, Омера Берброглу и Дениз Ояр в Стамбуле, Мишель Николс в Нью-Йорке и Талы Рамадан в Дубае). Автор Майкл Джорджи. Монтаж Саймон Кэмерон Мур

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