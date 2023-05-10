Источники сообщают, что решение ЕС лишить Microsoft сделки Activision на $69 млрд ожидается 15 мая.

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Антимонопольные органы Европейского Союза одобрят сделку по приобретению Activision (ATVI.O) корпорацией Microsoft за 69 миллиардов долларов на следующей неделе, причем наиболее вероятной датой станет 15 мая, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Грядущее заявление Европейской комиссии было сделано почти через три недели после того, как антимонопольный орган Великобритании заблокировал сделку, крупнейшую в истории игр, из-за опасений, что она задушит конкуренцию в облачных играх.

Ожидается, что антимонопольный орган ЕС отменит приобретение после того, как Microsoft согласилась лицензировать сделки с конкурентами облачных потоков, включая Nvidia, украинскую Boosteroid и японскую Ubitus, сообщили Рейтер в марте другие люди, непосредственно осведомленные об этом вопросе.

У нее также есть соглашение с Nintendo о переносе Call of Duty от Activision на ее игровые платформы, если приобретение состоится. Американский дистрибьютор Valve Corp., владелец крупнейшей в мире платформы распространения видеоигр Steam, отказался от контракта, заявив, что доверяет Microsoft.

Комиссия, которая установила крайний срок для принятия решения 22 мая, от комментариев отказалась.

Япония одобрила поглощение в марте, в то время как Федеральная торговая комиссия США также пытается заблокировать его.

(Эта история была исправлена, чтобы сказать, что у Valve нет лицензионного соглашения с Microsoft в пункте 4)

Отчет Фу Юнь Че. монтаж Кирстен Донован

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